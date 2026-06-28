В Звягеле военный сильно ударил полицейского

Конфликт возник после того, как сын военного позвонил отцу и сообщил, что его задержали сотрудники ТЦК. Мужчина приехал в подразделение, чтобы защитить сына. Он увидел, как его вывели из машины и повели в центр, а сотрудники полиции препятствовали общению отца и сына. Об этом говорится в материалах дела №285/6411/25, пишет "Судебно-юридическая газета".

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В какой-то момент между мужчиной и полицейским возник конфликт. Военный был очень разгневан, поэтому, поняв, что перед ним стоит полицейский, ударил сотрудника головой по лицу, а затем рукой. После нападения отца мобилизованного парня остановили другие правоохранители.

Потерпевший получил синяк возле носа и глаз, травму костей носа, кровоизлияние и ссадину слизистой оболочки верхней губы, а также повреждение зуба. Эксперты признали такие травмы легкими телесными повреждениями.

В суде мужчина признал, что совершил противоправные действия, но поступил так под влиянием эмоций. Кроме того, обвиняемому тогда не хотели сообщать, куда направляют служить его сына, что вызвало у него ещё больший гнев.

Нападавший частично признал гражданский иск против себя и готов возместить 30 тысяч гривен.

Прокурор заявил о необходимости рассмотрения дела без изучения доказательств, а лишь на основании данных и информации о личности потерпевшего. Представитель военного и он сам дали на это добровольное и осознанное согласие.

Как рассказал обвиняемый, он уже частично перечислил потерпевшему 15 тысяч гривен, но деньги по каким-то причинам до него не дошли. Тем не менее мужчина искренне раскаялся и согласился с тем, что совершил нападение на полицейского.

Потерпевший также прокомментировал происшествие, заявив, что сына военнослужащего задержали как нарушителя воинского учета. На момент нападения он находился в ТЦК.

Кроме того, полицейский рассказал, что уже перенёс операцию из-за перелома носа и в настоящее время находится на больничном за свой счёт. Поэтому он лично заинтересован в получении компенсации за моральный ущерб.

Какое решение принял суд?

Суд принял во внимание раскаяние мужчины и все обстоятельства дела. Поскольку все участники согласились с заключением суда без рассмотрения доказательств, они были лишены права обжаловать в апелляции обстоятельства, которые не были предметом спора.

Кроме того, было установлено, что вина нападавшего в избиении полицейского действительно имела место, и он добровольно её признаёт. Действия военнослужащего квалифицировали как умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. Прокурор требовал лишить мужчину свободы на 5 лет и освободить его на основании испытательного срока продолжительностью три года.

Суд учел желание мужчины возместить ущерб пострадавшему полицейскому, а также его собственное критическое отношение к содеянному. Преступление мужчины отнесли к категории нетяжких, а также установили, что он ранее не судим, признал свою вину, не употребляет запрещенные вещества, служит в армии, имеет боевые ранения и положительную характеристику по месту прохождения службы.

Важно, что потерпевший не настаивал на суровом наказании для нападавшего, поэтому суд мог принять решение о моральной компенсации, а не о лишении свободы.

Учитывая, что наказание должно быть направлено прежде всего на исправление личности, суд решил, что в данном деле нет необходимости в изоляции мужчины от общества. Поэтому за это преступление ему назначили испытательный срок на один год.

Как показало дело о нападении на полицейского, даже сильные эмоции и семейные обстоятельства не освобождают от ответственности за насилие. В то же время суд при назначении наказания учитывает не только тяжесть преступления, но и личность обвиняемого, его раскаяние, предыдущее поведение, а потому в отдельных случаях может выбрать более мягкое наказание.

В Украине могут наказывать за оскорбления военных

В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, которые предлагают ужесточить ответственность за оскорбления, унижения и угрозы в адрес военнослужащих.

Одни инициативы предусматривают административные наказания, в частности штрафы и арест до 15 суток, а другие предлагают уголовную ответственность в зависимости от тяжести нарушения.

В то же время профильные эксперты и парламентский комитет выразили оговорки относительно целесообразности такой криминализации, отметив, что защита чести и достоинства уже обеспечивается действующим законодательством. Окончательное решение по законопроектам Верховная Рада еще не приняла.