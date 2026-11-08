Не обязательно служить 25 лет: когда можно идти на пенсию уже в 45 лет по смешанному стажу

Пенсия после суммирования военной службы и гражданского стажа

Даже если военнослужащий еще не набрал 25 лет военной выслуги, но имеет право на увольнение в связи с выходом на пенсию, закон выступает на его стороне. В таком случае военнослужащие в возрасте 45 лет и старше соответствуют условиям для выхода на пенсию по смешанному стажу. Это предусмотрено статьей 12 Закона Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Выход на пенсию без накопленного военного стажа возможен, если объединить годы службы в Силах обороны и гражданский страховой стаж.

При этом важно, чтобы:

военнослужащий достиг 45-летнего возраста на день увольнения с военной службы;

имел не менее 25 лет страхового стажа;

он накопил не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы или иной службы, предусмотренной указанным законом;

он уволился с военной службы и относится к категории лиц, на которых распространяются соответствующие положения закона.

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Эксперты советуют проверять условия для каждой конкретной ситуации перед оформлением пенсии. Ведь в законе есть исключения, которые также можно учитывать.

Принцип работы смешанного стажа

В Сумском ТЦК и СП привели пример, когда военнослужащий может уволиться, ссылаясь на действие закона и соответствие требованиям.

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Так, если военнослужащий проработал на своей работе 12 лет, а затем поступил на военную службу еще на 13 лет, то его общий страховой стаж составляет 25 лет.

Достигнув 45 лет, он получает возможность выйти на пенсию по смешанному стажу.

Пенсию по этой схеме рассчитывают по специальным правилам военного пенсионного законодательства. Ее размер зависит, в частности, от установленных законом показателей денежного обеспечения и учтенного стажа– сообщили в ТЦК.

Важно, что при расчете гражданская зарплата напрямую не суммируется с военным денежным обеспечением.

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Оформить выход на пенсию человек может, обратившись в уполномоченное подразделение соответствующего силового ведомства. А уже Пенсионный фонд назначает выплаты и предоставляет их.

Украинцам рекомендуют проверять данные о страховом стаже, документы о прохождении военной службы и основании увольнения.

Напомним, военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет, если имеют 25 и более лет страхового стажа. Однако во время военного положения мужчин мобилизационного возраста нельзя уволить даже при таких условиях, если они годны по состоянию здоровья.

Военнослужащих, призванных в ходе мобилизации, можно уволить только на основаниях, предусмотренных статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

К слову, размер военной пенсии в Украине зависит от денежного обеспечения во время службы, которое включает должностной оклад, оклад по званию, надбавку за выслугу лет и другие ежемесячные выплаты.