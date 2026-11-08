Не обов'язково служити 25 років: коли можна вийти на пенсію вже у 45 через змішаний стаж

Пенсія після поєднання військової служби та цивільного стажу

Навіть якщо службовець ще не набрав 25 років військової вислуги, але має право на звільнення у зв'язку з пенсією, то закон стає на його бік. У такому випадку воїни 45 років і старші виконують умови, щоб вийти на пенсію за змішаним стажем. Це передбачено у статті 12 Закону України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Вихід на пенсію без набутої військової вислуги можливий, якщо поєднати роки службу в Силах оборони та цивільний страховий стаж.

При цьому, важливо щоб:

військовий досягнув 45-річного віку на день звільнення з військової служби;

мав щонайменше 25 років страхового стажу.

накопичив не менше за 12 років і 6 місяців військової служби або іншої служби, передбаченої вказаним законом.

звільнився з військової служби та належить до категорії осіб, на яких поширюються відповідні положення закону.

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Експерти радять перевіряти умови для кожної конкретної ситуації перед оформленням пенсії. Адже в законі є винятки, які можна теж враховувати.

Принцип роботи змішаного стажу

У Сумському ТЦК і СП навели приклад, коли військовий може звільнитися, посилаючись на дію закону й відповідність вимогам.

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Так якщо військовослужбовець пропрацював на своїй роботі 12 років і потім долучився до війська ще на 13 років, то його загальний страховий стаж становить 25 років.

Досягнувши 45 років, він отримує можливість вийти на пенсію за змішаним стажем.

Пенсію за цим механізмом обчислюють за спеціальними правилами військового пенсійного законодавства. Її розмір залежить, зокрема, від установлених законом показників грошового забезпечення та врахованого стажу– повідомили в ТЦК.

Важливо, що при розрахунку цивільна зарплата безпосередньо не додається до військового грошового забезпечення.

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Оформити вихід на пенсію людина може, звернувшись до уповноваженого підрозділу відповідного силового відомства. А вже Пенсійний фонд призначає виплати й надає їх.

Українцям радять перевіряти дані про страховий стаж, документи про проходження військової служби та підставу звільнення.

Нагадаємо, військові можуть вийти на пенсію за вислугою років, якщо мають 25 і більше років страхового стажу. Проте під час воєнного стану чоловіків мобілізаційного віку не можна звільнити навіть за таких умов, якщо вони придатні за станом здоров’я.

Військовослужбовців, призваних під час мобілізації, можна звільнити лише на підставах, передбачених статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

До слова, розмір військової пенсії в Україні залежить від грошового забезпечення під час служби, що включає посадовий оклад, оклад за званням, надбавку за вислугу років та інші щомісячні виплати.