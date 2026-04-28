Какую должность введут в местных администрациях?

Законодательные изменения предусматривают, что в местных администрациях появится заместитель председателя по вопросам обороны. Таким образом государство планирует усилить взаимодействие между гражданским и военным секторами для лучшей защиты Родины как в военное, так и в мирное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Смотрите также Защищается достойно, – Зеленский ответил, достаточно ли вооружена Украина сейчас

Минобороны самостоятельно будет определять, кто будет работать на этих местах. Кандидатами обязательно являются действующие военные. В таком сотрудничестве гражданские власти и военные смогут действовать слаженно, а решения по безопасности должны приниматься быстрее.

Планы по введению заместителей глав по вопросам обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк озвучил во время встречи с делегацией Литвы. Кроме того, заместитель министра рассказал о том, как Украина изменила бюрократию, чтобы эффективно принимать решения в военное время. Так в нашем государстве согласно постановлению Кабинета Министров уже удалось существенно упростить процедуру экстренного дооборудования авиационной техники без длительных согласований, а также привлечь частный сектор к усилению ПВО.

Больше подробностей о работе специальных заместителей в местных администрациях по Украине пока нет. Неизвестно также, когда первые чиновники присоединятся к работе.

Что еще могут изменить в обороне Украины?

Новое руководство Минобороны планирует провести изменения в мобилизации. Среди прочего должно состояться реформирование ТЦК. Однако в целом еще не рассказали об окончательной концепции. В то же время некоторые предложения не поддержал президент Украины, поэтому их вернули на доработку.

Кроме того, людей в армию будут привлекать через новую систему рекрутинга и реформу службы в Силах обороны. По словам министра Михаила Федорова, к запуску готовы первые 10 проектов.