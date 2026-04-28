Яку посаду запровадять в місцевих адміністраціях?

Законодавчі зміни передбачають, що в місцевих адміністраціях з'явиться заступник голови з питань оборони. Таким чином держава планує посилити взаємодію між цивільним та військовим секторами для кращого захисту Батьківщини як у воєнний, так і в мирний час. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Міноборони самостійно визначатиме, хто буде працювати на цих місцях. Кандидатами обов'язково є чинні військові. У такій співпраці цивільна влада і військові зможуть діяти злагоджено, а рішення щодо безпеки мають ухвалюватися швидше.

Плани щодо запровадження заступників голів з питань оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк озвучив під час зустрічі з делегацією Литви. Крім того, заступник міністра розповів про те, як Україна змінила бюрократію, аби ефективно ухвалювати рішення у воєнний час. Так у нашій державі згідно з постановою Кабінету Міністрів уже вдалося суттєво спростити процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки без тривалих погоджень, а також залучити приватний сектор до посилення ППО.

Більше подробиць щодо роботи спеціальних заступників у місцевих адміністраціях по Україні наразі немає. Невідомо також, коли перші посадовці приєднаються до роботи.

Що ще можуть змінити в обороні України?

Нове керівництво Міноборони планує провести зміни в мобілізації. Серед іншого має відбутися реформування ТЦК. Однак на загал ще не розповіли про остаточну концепцію. Водночас деякі пропозиції не підтримав президент України, тому їх повернули на доопрацювання.

Крім того, людей до війська залучатимуть через нову систему рекрутингу та реформу служби в Силах оборони. За словами міністра Михайла Федорова, до запуску готові перші 10 проєктів.