Правила общения с коллекторами

Человек может защитить себя от незаконных действий коллекторов. Эксперты советуют не паниковать, если они звонят и требуют погасить долг. Коллекторы не могут угрожать должнику, если против него нет решения суда, а потому защитить свои права – вполне реально. Об этом рассказал адвокат Вадим Чунжин.

По словам эксперта, человеку не стоит бояться ареста или конфискации имущества, почему коллекторы часто заявляют об этом. Они не могут предпринимать какие-либо действия, если нет соответствующего решения суда или исполнительного производства.

Во время разговора с коллекторами не стоит грубить или игнорировать звонок. Звонков станет меньше, если человек объяснит свою позицию, договорится о выплате или иным способом защитит свои права.

Задайте коллектору следующие вопросы. Попросите его назвать свои данные, узнайте, от имени какой организации он действует, на основании какого документа он может представлять эту организацию. Попросите прислать документ, подтверждающий его полномочия. Узнайте код ЕГРПОУ организации, от имени которой действует коллектор, и основания, по которым коллектор считает, что у вас есть задолженность,

– сообщил Чунжин.

При этом адвокат не советует сразу признавать долг. Человек имеет право проверить информацию и попросить коллекторов предоставить документальные подтверждения.

Важно! Ни в коем случае по телефону нельзя сообщать незнакомцам номер паспорта, PIN-код карты или другие личные данные.

Если коллекторы требуют личной встречи – на это нельзя соглашаться. То же самое касается подписания неизвестных вам документов. А если личная встреча все же состоялась, то весь разговор эксперт советует записать.

Помните, что коллекторы не имеют права звонить более двух раз в день, звонить вам ночью или рано утром. Также официальные коллекторы никогда не будут требовать уплаты долга от родственников, друзей или коллег должника. "Взыскатели" не имеют права угрожать и принуждать к уплате долга, который человек не признает.

Куда жаловаться на постоянные угрозы со стороны коллекторов

Имея всю необходимую информацию, человек может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. Это необходимо, если есть какие-либо подозрения в неправомерных действиях коллекторов. Если вы не знаете, как избавиться от постоянных звонков, можете обратиться за помощью к юристу.

Таким образом, граждане, четко знающие свои права и умеющие правильно себя вести, точно смогут защититься от незаконных действий коллекторов.

Напомним, что коллекторы могут контактировать только с должником или его законным представителем. Если вы не относитесь к этим категориям, следует сообщить об ошибке, не разглашать свои персональные данные и потребовать прекратить звонки.

Если коллекторы угрожают или оказывают психологическое давление, человеку следует обратиться в полицию.