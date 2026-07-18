Правила спілкування з колекторами

Людина може захистити себе від незаконних дій колекторів. Експерти радять не панікувати, якщо вони телефонують і вимагають сплатити борг. Колектори не можуть загрожувати боржнику, якщо проти нього немає рішення суду, а тому захистити свої права – цілком реально. Про це розповів адвокат Вадим Чунжин.

За словами експерта, людині не варто боятися арешту чи конфіскації майна, про що часто заявляють колектори. Вони не можуть вчинити будь-які дії, якщо немає відповідного рішення суду чи виконавчого провадження.

Під час розмови з колекторами не варто грубіянити чи скидати виклик. Дзвінків буде менше, якщо людина пояснить свою позицію, домовиться про сплату чи іншим способом захистить свої права.

Поставте наступні питання у колектора. Попросить назвати свої дані, дізнайтесь, від якої організації він діє, на підставі якого документу він може представляти цю організацію. Попросить надіслати документ, що підтверджує його повноваження. Дізнайтеся код ЄДРПОУ організації від якої діє колектор і підстави, чому колектор вважає що ви заборгували,

– повідомив Чунжин.

При цьому адвокат не радить одразу визнавати борг. Людина має право перевірити інформацію та попросити колекторів надати документальні підтвердження.

Важливо! У жодному разі телефоном не можна передавати незнайомцям номер паспорта, PIN-код від картки, чи інші особисті дані.

Якщо колектори вимагають особистої зустрічі – на це не можна погоджуватися. Це ж стосується підписання невідомих вам документів. А якщо особиста зустріч все ж відбулася, то всю розмову експерт радить записати.

Пам'ятайте, що колектори не мають права телефонувати понад два рази на день, дзвонити вам вночі, або рано вранці. Також офіційні колектори ніколи не будуть вимагати сплати боргу від родичів, друзів, або колег боржника. "Вимагачі" не мають права погрожувати й змушувати платити борг, який людина не визнає.

Куди скаржитися на постійні погрози від колекторів

З усією наявною інформацією людина може звернутися зі скаргою до Національного банку України. Це необхідно, якщо є будь-яка підозра в неправомірних діях колекторів. Якщо не знаєте, як врятуватися від постійних дзвінків – можете звернутися за допомогою до юриста.

Так ті громадяни, які чітко знають свої права та вміють правильно себе поводити, точно зможуть захиститися від незаконних дій колекторів.

Нагадаємо, що колектори можуть контактувати лише з боржником або його законним представником. Якщо ви не належите до цих категорій, варто повідомити про помилку, не розголошувати свої персональні дані та вимагати припинити дзвінки.

Якщо колектори погрожують або чинять психологічний тиск, людині варто звернутися до поліції.