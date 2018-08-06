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Легендарний Менні Пак’яо приїде до Києва

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Менні Пак’яо приїде до Києва
Менні Пак’яо приїде до Києва

39-річний філіппінець, перший і на даний момент єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях, а також єдиний п'ятиразовий лінійний чемпіон у п'яти дивізіонах, один з найкращих бійців в історії професійного боксу Менні Пак’яо підтвердив свою участь в 56-му Конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.

Про це українському оргкомітету конвенції розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

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Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд. А також потенційний суперник нашого Олександра Усика – британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі американець Ріддік Боу та інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. Серед них – чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став "вічний" чемпіон WBC в надважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

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Теги: Новини України Новини спорту Новини Києва Бокс
Джерело: 24 Канал
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