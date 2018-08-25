Лідери Hyperloop, Paramount та інших глобальних проектів восени прочитають лекції у Києві

У Києві виступить Колін Ріс, Віце-президент Virgin Hyperloop One та Сара Іскандер, креативна менеджерка компанії. 14 вересня вони стануть учасниками конференції, присвяченої транспортним технологіям.

А вже у жовтні на конференції, присвяченій розробкам у галузі Gaming & Entertainment, виступить Джон Кавана з кейсом Paramount Pictures.

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Кавана створив інтерактивний ігровий підрозділ Paramount Pictures та провів усі видавничі операції для найбільшого розробника відеоігор у Великій Британії.



Paramount Pictures

Усі події відбудуться у новому креативному просторі Innohub, який у Києві відкрила Міжнародна компанія Innovecs. Мультимедійний хаб спрямований на розвиток кваліфікованих менеджерів українських компаній у сфері ІТ.

Я думаю, що концепція креативного простору для обміну досвідом, обміну новаціями, обміну знаннями і створення більших можливостей для кожного – час для цього в Україні настав,

– зазначила посол США в Україні Марі Йованович на відкритті хабу.

Український сектор в сфері IT вже є конкурентноздатним, проте для роботи на міжнародному ринку, все ж не завадить належного менеджерського досвіду. Тому у новому просторі Innohub обіцяють систематично проводити лекції із міжнвродними спеціалістами.

Слідкувати за подіями можна на сайті проекту https://innohub.innovecs.com.