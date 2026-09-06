Осенью в моде различные варианты сумок – от удлиненных минималистичных до моделей оверсайз или с анималистическим принтом, пишет In Journal. В этом сезоне актуальными будут многие разнообразные модели, которые имеют все шансы стать фаворитами сезона.

Какие сумки приобрести на осень?

Большие сумки через плечо

Раньше в такие сумки мы могли поместить несколько базовых вещей, но уже в этом сезоне бренды Chanel, Miu Miu и Chloé представили модели в размере оверсайз. Их удобно носить на плече, а внутрь можно поместить много необходимых вещей – от косметики до книги или ноутбука.

Удлиненный силуэт

Сумки удлиненного силуэта вышли за рамки микротренда и стали уже своеобразной классикой, которая идеально подходит для дневных или вечерних образов. На осень стоит выбирать классические цвета – черный, коричневый – или же делать ставку на яркие оттенки.

Сумка в форме полумесяца

Несколько лет назад такие сумки были настоящим писком моды. Впоследствии эта модель несколько оставалась в тени, но в этом году снова становится актуальной.

Придбати трендові сумки можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Важно лишь отказаться от жестких форм и выбрать мягкие варианты из кожи или замши. Таквые сумки практичны, стильны и прекрасно сочетаются с самыми разными образами – от джинсов с кроссовками до сапог на каблуке с юбкой.

Сумка с животным принтом

Осенью сумки с животным принтом станут отличной изюминкой образов с пальто или тренчем. Сумки с разнообразными анималистическими принтами представили бренды Balenciaga, The Attico и Valentino. Среди популярных вариантов узоров – традиционный леопардовый, принт Бэмби, далматинец и зебра.

Возвращение к классике

Каждый год дизайнеры обращаются к культовым моделям 90-х и 2000-х годов. Модницы уже активно начали носить сумки, которые когда-то были в моде. Это Fendi Baguette, Gucci Jackie, Chloé Paddington и Balenciaga Le City.

Культовые модели вновь привлекают внимание модниц и доказывают, что такие сумки, хотя и могут ненадолго исчезнуть из поля зрения, но никогда не выйдут из моды.