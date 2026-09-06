Восени в моді різні варіанти сумок – від подовжених мінімалістичних до розмірів оверсайз чи в анімалістичний принт, пише In Journal. Цього сезону актуальними будуть чимало різноманітних позицій, які мають всі шанси стати фаворитами сезону.

Які сумки придбати на осінню пору?

Великі сумки через плече

Раніше в такі сумки ми могли помістити кілька базових речей, але вже в цьому сезоні бренди Chanel, Miu Miu та Chloé представили моделі в розмірі оверсайз. Їх зручно носити на плечі, а всередину можна помістити багато потрібних елементів – від косметики до книжки чи ноутбука.

Подовжений силует

Сумки подовженого силуету переросли з мікротренду й стали вже своєрідною класикою, яка ідеально підходить для денних чи вечірніх варіантів. На осінь варто обирати класичні кольори в чорному, коричневому кольорі або ж робити ставку на яскраві відтінки.

Сумка у формі півмісяця

Кілька років тому такі сумки були справжнім писком моди. Згодом ця модель дещо залишалася в тіні, але цього року знову стає актуальною.

Придбати трендові сумки можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Важливо лише відмовитися від жорстких форм й обрати м’які варіанти зі шкіри чи замші. Такі сумки практичні, стильні й чудово поєднуються з різноманітними образами – від джинсів з кросівками до чобіт на підборах зі спідницею.

Сумка з тваринним принтом

Восени сумки з тваринним принтом стануть гарною родзинкою до образів з пальтом чи тренчем. Сумки з різноманітними анімалістичними принтами представили бренди Balenciaga, The Attico та Valentino. Серед бажаних варіантів візерунків – традиційно леопардовий, бембі-принт, далматинця і зебри.

Повернення до класики

Кожного року дизайнери звертаються до культових моделей 90-х та 2000-х років. Модниці вже активно почали носити сумки, які колись були в моді. Це Fendi Baguette, Gucci Jackie, Chloé Paddington та Balenciaga Le City.

Знакові моделі знову привертають увагу модниць й доводять, що такі сумки хоч і ненадовго можуть зникнути з радарів, але ніколи не вийдуть з моди.