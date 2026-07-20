Правильно подобранная стрижка способна придать волосам объем, смягчить черты лица и упростить ежедневный уход, пишет Vogue Mexico. Именно поэтому короткие и средней длины прически с легкой текстурой остаются одними из самых популярных вариантов для женщин после 50 лет.

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Какие стрижки подойдут женщинам после 50 лет?

Стрижка пикси

Слегка текстурированная стрижка пикси с объемом на макушке красиво подчеркивает черты лица и акцентирует внимание на глазах. Летом она практически не требует ежедневной укладки.

Длинные волосы с удлиненной челкой

Роскошные длинные волосы многих женщин развенчивают миф о том, что в зрелом возрасте длинные волосы не к лицу. А если еще и добавить удлиненную челку, то она мягко обрамит лицо, придаст свежести и поможет прическе обрести легкий и подвижный эффект.

Длинный каскад

Длинные каскадные слои придают волосам текстуру и объем. Стрижка делает локоны визуально легче и подвижнее. Такая стрижка подойдет тем, кто хочет сохранить длину и обрести современный образ.

Французский боб

Эта стрижка никогда не выходит из моды, а современная версия боба длиной до линии челюсти с немного небрежным финишем лишь визуально удлиняет шею и подчеркивает скулы.

Длинные волны с текстурированными прядями

Сара Джессика Паркер уже много лет демонстрирует, что подвижные волосы с волнами выглядят дорого и элегантно. Эта прическа идеальна для тех, кто любит непринужденность и изысканность.

Возраст не является препятствием для экспериментов с прической. Наоборот, удачно подобранная стрижка поможет подчеркнуть индивидуальность, придать волосам объем и сделать образ свежим и современным.