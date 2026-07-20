Правильно підібрана стрижка здатна додати волоссю об’єму, зробити риси обличчя м’якшими й спростити щоденний догляд, пише Vogue Mexico. Саме тому короткі й середньої довжини зачіски з легкою текстурою залишаються серед найпопулярніших варіантів для жінок після 50 років.

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Які стрижки зробити жінкам після 50 років?

Стрижка піксі

Трішки текстурована з об’ємом на маківці стрижка піксі гарно підкреслює риси обличчя й робить акцент на очах. Влітку вона майже не потребує щоденного укладання.

Довге волосся з подовженим чубчиком

Розкішне довге волосся багатьох жінок руйнує міф про те, що у старшому віці не личить довжина. А якщо ще й додати подовжений чубчик, то він м’яко обрамить обличчя, додасть свіжості й допоможе зачісці отримати легкий та рухливий ефект.

Довгий каскад

Довгі каскадні шари додають волоссю текстури й об’єму. Стрижка робить локони візуально легшими й рухливішими. Така стрижка підійде для тих, хто хоче зберегти довжину й отримати сучасний вигляд.

Французький боб

Ця стрижка ніколи не виходить з моди, а сучасна версія бобу довжиною до лінії щелепи з трішки недбалим фінішем лише візуально подовжує шию й підкреслює вилиці.

Довгі хвилі з текстурованими пасмами

Сара Джессіка Паркер вже багато років демонструє, що рухливе волосся з хвильками має дорогий та елегантний вигляд. Ця зачіска ідеальна для тих, хто любить розслабленість та вишуканість.

Вік не є обмеженням для експериментів із зачіскою. Навпаки, вдало підібрана стрижка допоможе підкреслити індивідуальність, додати волоссю об'єму й зробити образ свіжим та сучасним.