Нарциссы – одни из первых цветов, распускающихся весной после подснежников, пишет TOP. Они распускаются с марта по май, все зависит от сорта. Наиболее популярны желтые и белые нарциссы, однако цветов у этих цветов гораздо больше.

Сорта нарциссов также различают по строению. Они бывают крупноцветковые, мелкоцветковые или махровые. При правильных условиях выращивания цветы могут расти на одном участке в течение нескольких лет.

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Луковицы тюльпанов страдают от полевок или других грызунов, а вот луковицы нарциссов остаются невредимыми.

Впрочем, луковицы нарциссов содержат вредные вещества, поэтому во время посадки нужно надевать перчатки и хранить луковицы в недоступном для детей и животных месте.

Когда сажать нарциссы?

Посадку нарциссов можно планировать со второй половины августа и вплоть до конца сентября. Однако стоит выбрать подходящую погоду. Если почва будет слишком теплой и влажной, луковицы могут подвергаться гниению.

Выбирать следует крепкие луковицы, которые смогут хорошо укорениться и выдержать морозы. Благодаря этому они быстро начнут расти весной.

Традиционно нарциссы сажают на солнечных или слегка затененных местах. Они хорошо растут под лиственными деревьями или кустарниками.

Важно, чтобы почва была хорошо дренированной, так как на глинистом участке они могут начать быстро гнить. Перед посадкой почву желательно разрыхлить крупным песком и компостом.

Нарциссы хорошо растут на клумбах перед домом, по краям дорожек или в больших цветочных горшках.



Август подходит для посадки нарциссов / Фото Pexels

Как правильно сажать нарциссы?

Перед посадкой участок можно немного полить, если почва очень сухая. Но важно не сажать луковицы во влажную почву.

Глубина посадки должна быть в 2–3 раза больше высоты луковицы. Например, если луковица имеет 5 сантиметров, то ее сажают на глубину 15 сантиметров.

Расстояние между луковицами может составлять 10–15 сантиметров. Здесь все зависит от желаемого эффекта. После посадки почву не нужно сильно утрамбовывать, так как это может повредить луковицы.

Если же вы хотите посадить нарциссы в горшках, то нужно выбрать контейнеры с дренажными отверстиями и слоем мелкого гравия на дне или керамзита.