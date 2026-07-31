Нарциси – одні з перших квітів, які розквітають навесні після пролісків, пише TOP. Вони розпускаються з березня по травень, все залежить від сорти. Найпопулярнішими є жовті та білі нарциси, проте кольорів цих квітів є значно більше.

Сорти нарцисів ще й розрізняють за будовою. Вони бувають великоквіткові, дрібноквіткові чи махрові. За правильних умов вирощування квіти можуть рости на одній ділянці впродовж кількох років.

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Цибулини тюльпанів страждають від полівок чи інших гризунів, а от цибулини нарцисів залишаються неушкодженими.

Втім, цибулини нарцисів містять шкідливі речовини, тому під час посадки потрібно одягати рукавички й зберігати цибулини в недоступному для дітей і тварин місці.

Коли садити нарциси?

Посадку нарцисів можна планувати з другої половини серпня і аж до кінця вересня. Однак варто обрати правильну погоду. Якщо ґрунт буде сильно теплим і вологим, цибулини можуть схилятися до гниття.

Обирати варто міцні цибулини, які зможуть добре вкоренитися й витримати морози. Завдяки цьому вони швидко почнуть рости навесні.

Традиційно нарциси садять на сонячних чи трішки затінених місцях. Вони добре ростуть під листяними деревами або чагарниками.

Важливим для квітів є добре дренований ґрунт, оскільки на глинистій ділянці вони можуть почати швидко гнити. Перед посадкою ґрунт бажано розпушити крупним піском і компостом.

Нарциси гарно ростуть на клумбах перед будинком, на краях доріжок чи у великих квіткових горщиках.



Серпень підходить для посадки нарцисів / Фото Pexels

Як правильно садити нарциси?

Перед посадкою ділянку можна трішки підлити, якщо ґрунт дуже сухий. Але важливо не садити цибулини у вологий ґрунт.

Глибина посадки повинна бути в 2 – 3 рази більшою за висоту цибулини. До прикладу, якщо цибулина має 5 сантиметрів, тоді її садять на глибину 15 сантиметрів.

Відстань між цибулинами може становити 10 – 15 сантиметрів. Тут все залежить від бажаного ефекту. Після посадки ґрунт не треба сильно утрамбовувати, оскільки він може пошкодити цибулини.

Якщо ж хочеться посадити нарциси у горщиках, тоді потрібно обрати контейнери з дренажними отворами та шаром дрібного гравію на дні або керамзиту.