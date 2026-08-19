Сейчас для многих людей автомобиль – это уже не просто средство передвижения, а настоящий актив, требующий контроля и защиты. И поэтому для каждого ответственного водителя GPS-трекер – это уже не роскошь, а настоятельная необходимость, пишет

Зачем нужен GPS-трекер?

Многие водители ошибочно полагают, что трекер полезен только в случае угона автомобиля, но это не так. Он позволяет отслеживать местонахождение автомобиля в режиме реального времени, анализировать стиль вождения и даже контролировать расход топлива.

Помимо защиты от угона, трекер помогает оптимизировать расходы: можно отслеживать маршруты, контролировать скорость движения и получать уведомления о несанкционированных запусках двигателя.

А современные трекеры даже оснащены функцией геозонирования – вы получите уведомление, если автомобиль выедет за пределы заданной зоны.

Якщо потрібно захистити машину, на Prom можна знайти якісні GPS-трекери. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють аксесуари та гаджети для автомобілів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Итак, автомобильный GPS-трекер больше всего нужен:

владельцам дорогих машин;

предпринимателям и владельцам автопарков;

компаниям, сдающим автомобили в аренду.

Как работает GPS-мониторинг автомобиля?

Принцип работы трекера очень прост: устройство принимает сигналы от спутников, определяет свои координаты и передает их на сервер через мобильную связь. Данные затем отображаются на карте в специальном приложении на телефоне или компьютере.

Но перед покупкой важно понимать, что качество работы GPS зависит от мощности антенны и частот, которые поддерживает устройство. Например, дешевые модели могут иногда терять сигнал в очень плотной городской застройке или на подземных парковках.

Что обратить внимание при выборе трекера?

Прежде чем приобрести устройство, очень важно определить, в чем будет заключаться основная цель его использования. Если речь идет о защите от кражи, то следует искать скрытые модели с функцией глушилки.

А вот если нужно отслеживать стиль вождения, лучше подойдут трекеры, оснащенные датчиками наклона и удара. Вот 3 основных параметра, на которые следует обратить внимание: