Зараз для багатьох людей машина – це вже не просто засіб пересування, а справжній актив, що потребує контролю та захисту. І тому для кожного відповідального водія GPS-трекер – це вже не розкіш, а справжня необхідність, пише

Навіщо потрібний GPS-трекер?

Багато водіїв помилково думають, що трекер корисний лише у випадку викрадення машини, але це не так. Він дозволяє відстежувати місцезнаходження автівки у реальному часі, аналізувати стиль водіння та навіть контролювати витрату палива.

Окрім захисту від крадіжки, трекер допомагає оптимізувати витрати: можна відстежити маршрути, контролювати швидкість руху та отримувати сповіщення про несанкціоновані запуски двигуна.

А сучасні трекери навіть мають функцію геозонування – ви отримаєте сповіщення у випадку, якщо машина виїде за межі визначеної зони.

Якщо потрібно захистити машину, на Prom можна знайти якісні GPS-трекери. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють аксесуари та гаджети для автомобілів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Для тих, хто регулярно купує автомобільні деталі та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Отож, найбільше автомобільний GPS-трекер потрібний:

власникам дорогих машин;

підприємцям та власників автопарків;

компаніям, що здають автівки в оренду.

Як працює GPS-моніторинг машини?

Принцип роботи трекера дуже простий: пристрій приймає сигнали від супутників, тоді визначає свої координати та передає їх на сервер через мобільний зв'язок. Дані потім відображаються на мапі у спеціальному застосунку на телефоні чи у комп'ютері.

Але перед покупкою важливо розуміти, що якість роботи GPS залежить від потужності антени та частот, які підтримує пристрій. Наприклад, дешеві моделі можуть часом втрачати сигнал у дуже щільній міській забудові, або ж на підземних паркуваннях.

На що звертати увагу під час вибору трекера?

Перед тим як ви придбаєте пристрій, дуже важливо визначити, якою буде основна мета використання. Якщо це захист від крадіжки, тоді слід шукати приховані моделі з функцією глушилки.

А ось якщо потрібно моніторити стиль водіння, краще підійдуть трекери, що містять датчики нахилу та удару. Ось 3 основні параметри, на які слід звернути увагу: