По своему внешнему виду этот гриб напоминает цветную капусту, а в народе его называют "бараньей головой", пишет Interia Kobieta. Этот гриб также удивляет необычным, пряным ароматом.

Как выглядит гриб "баранья голова"?

У такого гриба нет шляпки или ножки, как у всех традиционных грибов. Вместо этого он растет в виде плотного, кудрявого шарика, состоящего из волнистых выступов.

Но что интересно, срывать "баранью голову" нельзя. Гриб настолько редкий, что занесен в Красную книгу Украины. Уничтожение грибницы становится губительным для популяции данного вида гриба, поэтому он находится под охраной государства.



Вот так выглядит "баранья голова" / Фото с сайта Interia Kobieta

Но, несмотря на это, грибники могут его найти, чтобы увидеть собственными глазами, как он выглядит. Чаще всего гриб можно заметить в зоне произрастания хвойных деревьев, в частности сосен. Он растет у основания ствола дерева или на толстых корнях старых деревьев.

Сезон роста начинается в начале лета, но пик роста приходится на сентябрь и октябрь. В теплых регионах баранья голова может расти вплоть до ноября. Грифола вьющиеся может разрастаться до гигантских размеров, однако такие экземпляры встречаются редко.

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Этот гриб хрустящий и твердый. Свою структуру он сохраняет даже после длительной обработки. Во вкусе ощущаются ореховые нотки в сочетании с характерным ароматом соснового леса.

Что стоит знать грибникам?

ГСЧС рекомендует выбирать яркую одежду для походов в лес, чтобы избежать опасности остаться незамеченным. Важно иметь удобную обувь с протектором и дождевик для защиты от непредсказуемых погодных условий в лесу.

Переросшие грибы лучше не собирать, поскольку они могут содержать вредные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в процессе их роста. Профессиональные грибники рекомендуют оставлять такие грибы в лесу, где они способствуют размножению своего вида за счет распространения спор.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.