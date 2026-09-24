Своїм зовнішнім виглядом цей гриб нагадує цвітну капусту, а в народі його називають баранячою головою, пише Interia Kobieta. Цей гриб також дивує незвичайним, пряним ароматом.

Як виглядає гриб бараняча голова?

У такого гриба немає капелюшка чи ніжки, як у всіх традиційних грибів. Натомість він росте у щільну, кучеряву кульку, яка складається із хвилястих виступів.

Та що цікаво, зривати баранячу голову не можна. Гриб є настільки рідкісним, що занесений до Червоної книги України. Руйнування грибниці стає згубним для популяції даного виду гриба, тому він охороняється державою.



Ось так виглядає бараняча голова / Фото з сайту Interia Kobieta

Та попри це грибники можуть його знайти, щоб побачити на власні очі, як він виглядає. Найчастіше гриб можна помітити в зоні росту хвойних дерев, зокрема соснових. Він росте біля основи стовбура дерева чи на товстому корінні старих дерев.

Сезон росту починається на початку літа, але пік росту припадає на вересень і жовтень. У теплих регіонах бараняча голова може рости аж до листопада. Грифола кучерявенька може розростатися до гігантських розмірів, однак такі екземпляри трапляються рідко.

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Цей гриб хрумкий і твердий. Свою структуру він зберігає навіть після тривалої обробки. У смаку відчуваються горіхові нотки в поєднанні з характерним ароматом соснового лісу.

Що варто знати грибникам?

ДСНС рекомендує обирати яскравий одяг для походів у ліс, щоб уникнути небезпеки залишитися непоміченим. Важливо мати зручне взуття з протектором і дощовик для захисту від непередбачуваних погодних умов у лісі.

Перерослі гриби краще не збирати, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини та важкі метали, які накопичуються за час їх росту. Професійні грибники рекомендують залишати такі гриби в лісі, де вони сприяють розмноженню свого виду через поширення спор.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.