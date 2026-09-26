Появление белой плесени на мульче – это естественный, но довольно неприятный процесс. Она появляется из-за сочетания долгих теплых дней и большого количества осадков, пишет Марта Стюарт.

Почему на мульче появляется белая плесень?

Плесень на мульче может казаться очень серьезной проблемой, но дачники уверяют, что это вовсе не повод для паники. То, что вы видите в почве, на самом деле не является плесенью в традиционном ее понимании. Скорее всего, это разновидность слизистой плесени, что может появляться на древесной мульче в сырую погоду или после полива – и особенно часто это происходит там, где плохая циркуляция воздуха.

И несмотря на то, что такая плесень выглядит неэстетично, она совершенно безопасна для ваших растений. Белая плесень появляется из-за сочетания тени, высокого уровня влажности и теплой погоды. На самом деле такая плесень даже полезна для растений: она разлагает органическое вещество, расщепляет его и обогащает почву питательными веществами.

В то же время эта же плесень может быть довольно вредной для людей и домашних животных: у людей с повышенной чувствительностью к спорам грибков может возникнуть аллергическая реакция на нее.

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В каких случаях плесень нужно удалять?

Если вы не будете трогать белую плесень, со временем она просто засохнет и исчезнет с поверхности земли. Но если вы хотите удалить ее по эстетическим соображениям, вы можете убирать ее в любое время года.

В сухую погоду плесень исчезает без особых усилий – для этого нужно просто снять верхний слой мульчи и утилизировать его. Но также стоит позаботиться о профилактике, чтобы ситуация не повторилась: избегайте полива распылителем, вместо этого используйте шланг или лейку. Если без дождевателя не обойтись, включайте его утром, чтобы у мульчи был целый день на то, чтобы высохнуть.