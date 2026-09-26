Поява білої цвілі на мульчі – це природний, але досить неприємний процес. З'являється вона через поєднання довгих теплих днів та великої кількості опадів, пише Martha Stewart.

Чому на мульчі з'являється біла цвіль?

Цвіль на мульчі може видаватися дуже серйозною проблемою, та дачники запевняють, що це зовсім не привід для паніки. Те, що ви бачите у ґрунті, насправді не є цвіллю у традиційному її розумінні. Найімовірніше це тип слизової цвілі, що може з'являтися на деревній мульчі у вологу погоду, або ж після поливу – і особливо часто це трапляється там, де циркуляція повітря погана.

І попри те, що така цвіль не має естетичного вигляду, вона цілком безпечна для ваших рослин. Біла цвіль з'являється через поєднання тіні, високого рівня вологи та теплої погоди. І насправді така цвіль навіть корисна для рослин: вона розкладає органічну речовину, розщеплює її та збагачує ґрунт поживними речовинами.

Водночас ця ж цвіль може бути досить шкідливою для людей та домашніх тварин: люди з підвищеною чутливістю до спор грибків можуть мати алергічну реакцію на неї.

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В яких випадках цвіль потрібно видаляти?

Якщо ви не будете чіпати білу цвіль, з часом вона просто засохне та зникне з поверхні землі. Але якщо ви хочете видалити її з естетичних міркувань, ви можете прибирати її в будь-яку пору року.

У суху погоду цвіль зникає без жодних зусиль – для цього потрібно просто зняти верхній шар мульчі та утилізувати його. Але також варто подбати про профілактику, аби ситуація не повторилася? уникайте поливу розбризкувачем, натомість використовуйте шланг чи лійку. Якщо без розбризкувача не обійтися, запускайте його вранці, аби мульча мала цілий день на те, аби висохнути.