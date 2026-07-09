В чешуе содержится множество питательных веществ – кальций, калий, сера, магний, фосфор, железо и цинк, пишет Deccoria.

Как использовать чесночную шелуху?

Оболочку дачники используют в качестве мягкого удобрения для растений. Ее просто рассыпают по грядке и слегка перемешивают с верхним слоем почвы, а затем тщательно поливают.

Кожура чеснока содержит соединения с противогрибковыми свойствами, поэтому она подавляет рост патогенов в почве. Но помимо посыпания, шелуху можно использовать для приготовления настоя.

Нужно лишь залить шелуху кипятком и накрыть на 10–15 минут, а затем сразу полить после остывания. Благодаря такой подкормке снижается риск гниения и заболеваний растений – от корней до стеблей и листьев.

Кроме того, чесночная шелуха обладает довольно характерным резким запахом, поэтому отпугивает тлю, паутинного клеща, колорадского жука и других вредителей.



Чесночная шелуха полезна для огорода / Фото Pexels

Как приготовить чесночный настой?

Луковицу рекомендуют собрать в литровую банку, а затем измельчить и пересыпать в 10-литровое ведро. Далее его следует наполнить дождевой или отстоянной водой и отставить на 5 дней в прохладное место.

По истечении указанного времени настой нужно процедить и перелить в пульверизатор. Такую жидкость можно использовать каждые 7 дней или каждые 3 дня, если растения заражены вредителями. Нужно просто опрыскать растения настоем.

Как еще можно использовать чесночное средство?

Чесночная шелуха пригодится не только для использования в саду, но и для комнатных растений. Экстракт на основе шелухи защитит вазоны от паутинных клещей или сциарид. Если растения поражены последними вредителями, то можно просто разложить чесночную шелуху поверх вазона.

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Огородники также отмечают, что если пересыпать морковь и другие корнеплоды чесночной шелухой, то в подвале они будут гораздо лучше храниться. Шелуха уменьшит рост плесени и бактерий, которые могут привести к гниению плодов.

Также дачники советуют выбрасывать чесночную шелуху в компостную яму, чтобы обогатить удобрение множеством полезных минералов.