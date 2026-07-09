У лушпинні міститься безліч поживних речовин – кальцій, калій, сірка, магній, фосфор, залізо та цинк, пише Deccoria.

Як використовувати часникове лушпиння?

Лушпиння дачники використовують як м’яке добриво для рослин. Його просто розсипають по грядці й трішки змішують з верхнім шаром ґрунту, а тоді ретельно поливають.

Шкірка часнику містить сполуки з протигрибковими властивостями, тому вона пригнічує ріст патогенів у ґрунті. Та крім посипання, лушпиння можна використати для настою.

Потрібно лише залити шкірку окропом й накрити на 10 – 15 хвилин, а потім одразу полити після охолодження. Завдяки такому підживленню знижується ризик гниття й хвороб рослин – від коренів до стебел та листя.

Крі того, лушпиння має досить характерний різкий запах, тож відлякує попелицю, павутинного кліща, колорадського жука й інших шкідників.



Часникове лушпиння корисне для городу / Фото Pexels

Як приготувати часниковий настій?

Лушпиння радять назбирати у літрову банку, а тоді подрібнити його й пересипати у 10-літрове відро. Далі його слід наповнити дощовою чи відстояною водою, відставивши на 5 днів у прохолодне місце.

Після зазначеного часу настій потрібно процідити й перелити в пульверизатор. Таку рідину можна використовувати кожних 7 днів, або кожних 3 дні, якщо рослини заражені шкідниками. Потрібно лише обприскати настоєм рослини.

Як ще використовувати часниковий засіб?

Часникове лушпиння знадобиться не лише для використання в саду, але й для кімнатних рослин. Екстракт на основі лушпиння захистить вазони від павутинних кліщів чи сціарідів. Якщо рослини захопили останні шкідники, то можна просто розкласти лушпиння часнику поверх вазону.

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Городники також зазначають, що якщо пересипати моркву й інші коренеплоди часниковим лушпинням, то в підвалі вони будуть набагато краще зберігатися. Лушпиння зменшить ріст цвілі й бактерій, які можуть призвести до гниття плодів.

Також дачники радять викидати шкірку часнику в компостну яму, щоб збагатити добриво багатьма корисними мінералами.