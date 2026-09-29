Опытные огородники хорошо знают, что последняя неделя сентября – не время для лени. Прежде всего следует позаботиться о выкапывании всех корнеплодов, которые еще остались на грядках, а также уже можно готовить участки для культур, высаживаемых под зиму. Что именно нужно сделать уже сейчас, рассказывает 24 Канал.

Что нужно сделать в конце сентября на огороде?

Сбор корнеплодов

Конец сентября идеально подходит для выкапывания:

моркови;

свеклы;

пастернака;

сельдерея;

корневой петрушки.

Для этих культур небольшие заморозки не будут критичными, но затяжные дожди могут серьезно затруднить сбор урожая. Во время сбора урожая также необходимо учитывать условия дальнейшего хранения. Например, для свеклы, сельдерея и моркови температура, при которой их собирают, очень важна для лежкости: лучше не закладывать на зимнее хранение овощи, собранные при температуре выше 12 градусов.



В сентябре уже пора копать корнеплоды / Фото Pexels

Подготовка грядок под озимый чеснок

Это еще одна важная задача в конце сентября. Подготовить грядки следует уже сейчас, но время посадки может зависеть от региона. Для северных областей Украины третья декада сентября является оптимальным вариантом, а вот для центральных и южных областей лучшим вариантом будет первая половина октября.

Основная задача дачника заключается в том, чтобы посадить чеснок именно вовремя, чтобы зубчики успели укорениться, но не начали активный рост.

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Подготовка к посадке севаного лука

В конце месяца уже пора готовить грядки и для севаного лука. Но и здесь для посадки под зиму очень важно правильно подобрать момент: если лук слишком сильно разрастется перед зимой, заморозки его уничтожат.

Посадка кустарников и деревьев

Сентябрь – это также идеальный период для посадки деревьев. У них будет как раз достаточно времени, чтобы укорениться и подготовиться к холодной зиме. В этом месяце можно смело высаживать саженцы вишен, яблонь, слив, груш и грецких орехов. Из кустарников дачники часто высаживают смородину, малину, крыжовник, калину и жимолость.