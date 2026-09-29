Досвідчені городники добре знають, що останній тиждень вересня – це не час для лінощів. Насамперед слід подбати про викопування усіх коренеплодів, що ще лишилися на грядках, а також вже можна готувати ділянки для культур, що висаджуються під зиму. Що саме потрібно зробити вже зараз, розповідає 24 Канал.

Що потрібно зробити наприкінці вересня на городі?

Збір коренеплодів

Кінець вересня ідеально підходить для викопування:

моркви;

буряку;

пастернаку;

селери;

кореневої петрушки.

Для цих культур невеликі заморозки не будуть критичними, але затяжні дощі можуть серйозно ускладнити збір врожаю. Під час збору потрібно також врахувати й умови подальшого зберігання. Наприклад для буряка, селери та моркви температура, за якої їх збирають дуже важлива для лежкості: краще не закладати на зимове зберігання овочі, що зібрали за температури у понад 12 градусів.



У вересні вже час копати коренеплоди / Фото Pexels

Підготовка грядок під озимий часник

Це ще одне важливе завдання наприкінці вересня. Підготувати грядки слід вже зараз, але час посадки може залежати від регіону. Для північних областей України третя декада вересня є оптимальним варіантом, а ось для центральних та південних областей кращим варіантом буде перша половина жовтня.

Основне завдання дачника полягає в тому, аби висадити часник саме вчасно, щоб зубки встигли вкоренитися, але не пішли в активний ріст.

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Підготовка до посадки цибулі-сіянки

Наприкінці місяця вже час готувати грядки й для цибулі-сіянки. Але й тут для посадки під зиму дуже важливо правильно підгадати момент: якщо цибуля надто сильно розростеться перед зимою, заморозки її вб'ють.

Посадка чагарників та дерев

Вересень – це також ідеальний період для посадки дерев. Вони матимуть саме достатньо часу, аби вкоренитися та підготуватися до холодної зими. В цей місяць можна сміливо висаджувати саджанці вишень, яблунь, слив, груш та волоських горіхів. З кущів дачники часто висаджують смородину, малину, аґрус, калину та жимолость.