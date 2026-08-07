Осы на самом деле гораздо полезнее для дачников, чем многие из них предполагают – они могут сдерживать популяцию тлей, гусениц и других садовых вредителей. Но в то же время они довольно агрессивны и быстро могут стать опасными, пишет Марга Стюарт.

Как избавиться от ос во дворе?

Аэрозольный инсектицид

Этот метод будет наиболее эффективен, если вас беспокоит целая колония или осиное гнездо. Днем нужно найти вход в осиное гнездо, но не подходите слишком близко, особенно если оно расположено на земле. Вместо этого следует наблюдать за траекторией полета рабочих насекомых с безопасного расстояния, пока не заметите вход.

После этого вернитесь ночью с фонариком с красным фильтром, чтобы найти гнездо. Осы плохо видят красный свет, поэтому это поможет вам избежать агрессивной атаки.

После этого аэрозольный инсектицид нужно нанести прямо на отверстие входа в гнездо. Немедленно покиньте гнездо и не трогайте его в течение суток-двух, а затем проверьте снова.

Важно! Использовать этот метод стоит только в том случае, если гнездо небольшое и до него легко добраться. А вот для больших, крытых или труднодоступных гнезд лучше обратиться к специалистам.

После того как удастся уничтожить ос, гнездо обязательно нужно убрать, чтобы в него не заселилась новая колония.



От осиного гнезда можно избавиться / Фото Pexels

Якщо оси з'явилися на подвір'ї, на Prom можна знайти аерозольні інсектициди та пастки. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Установите ловушки

Этот метод предназначен для ос, которые кружат во дворе в поисках пищи. Так вы сможете отловить рабочих ос, которые ищут пищу и приносят ее в гнездо. Ловушки можно купить в магазине. Разместить ловушки нужно по всему периметру двора. В течение сезона их следует регулярно проверять и пополнять новой приманкой.

Профилактика

Чтобы осы вообще не поселились на вашем дворе, следует позаботиться о нескольких нюансах. Прежде всего, не оставляйте никаких нор от грызунов – осы легко превращают их в гнезда.

Также проверьте, загерметизированы ли все щели вокруг фундамента, по линии крыши и во всех вентиляционных отверстиях.

Но один из лучших естественных способов предотвратить появление ос – это убрать все источники пищи. В конце лета осы становятся все более агрессивными по отношению к белку и сахару, поэтому избегайте оставлять эти продукты на улице.