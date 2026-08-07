Оси насправді значно корисніші для дачників, ніж багато з них підозрюють – вони можуть контролювати популяцію попелиць, гусені та інших садових шкідників. Але водночас вони досить агресивні та швидко можуть стати небезпечними, пише Marha Stewart.

Як позбутися ос на подвір'ї?

Аерозольний інсектицид

Цей метод буде найбільш ефективним, якщо вас турбує ціла колонія чи гніздо ос. Вдень потрібно знайти вхід до осиного гнізда, але не наближайтеся надто близько, особливо у випадку, якщо воно розташоване на землі. Натомість слід спостерігати за траєкторією польоту робочих комах з безпечної відстані, поки не помітите вхід.

Після цього поверніться вночі з ліхтариком із червоним фільтром, аби знайти гніздо. Оси погано бачать червоне світло, тож це допоможе вам уникнути агресивної атаки.

Після цього аерозольний інсектицид потрібно нанести прямо на отвір входу гнізда. Негайно залиште гніздо та не чіпайте його протягом доби-двох, а тоді перевірте знову.

Важливо! Використовувати цей метод варто лише у випадку, якщо гніздо невелике і до нього легко дістатися. А ось для великих, критих чи важкодоступних гнізд краще звернутися до фахівців.

Після того як вдасться вбити ос, гніздо обов'язково потрібно прибрати, аби в нього не заселилася нова колонія.



Осиного гнізда можливо позбутися / Фото Pexels

Якщо оси з'явилися на подвір'ї, на Prom можна знайти аерозольні інсектициди та пастки. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Встановіть пастки

Цей метод спрямований на ос, які крутяться на подвір'ї у пошуках їжі. Так ви зможете відловити робочих ос, що шукають їжу та приносять її до гнізда. Пастки можна купити в магазині. Розмістити пастки потрібно по усьому периметру подвір'я. Протягом сезону їх варто регулярно перевіряти та заправляти новою приманкою.

Профілактика

Для того, аби оси взагалі не оселилися на вашому подвір'ї, слід подбати про кілька нюансів. Передусім не залишайте жодних нір від гризунів – оси легко перетворюють їх на гнізда.

Також перевірте, чи загерметизовані усі щілини навколо фундаменту, лінії даху та в усіх вентиляційних отворах.

Але один з найкращих природних способів запобігти появі ос – це прибрати усі джерела їжі. Наприкінці літа оси стають все більш агресивними щодо білка та цукру, тож уникайте залишати ці продукти на вулиці.