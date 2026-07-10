Чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться, чем они отличаются и в каких случаях каждый из этих вариантов может подойти, пишет Palya.kozub.

Для какой съемки подойдет экшн-камера?

Одной из главных особенностей экшн-камеры является высокая скорость записи видео. Если большинство обычных камер снимают с частотой 30 кадров в секунду, то для экшн-моделей стандартом является 60 кадров в секунду. В некоторых современных устройствах этот показатель еще выше, что позволяет получить плавное видео во время активного движения.

Экшн-камера – это компактная цифровая видеокамера, созданная специально для съемки в движении и в сложных условиях. Она имеет небольшие размеры и вес, а также рассчитана на попадание брызг воды, вибрации и удары.

На Prom можна знайти відеокамери та екшн-камери від Sony, Panasonic, Canon та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів. На Prom продається техніка для різного бюджету — від звичайних моделей до професійних, призначений для тривалих зйомок. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Кому понадобится экшн-камера?

Изначально такие камеры использовали любители экстремальных видов спорта. Но сегодня их уже используют во время охоты, рыбалки, для съемок репортажей и другого видеоконтента. Помимо записи видео, с помощью GoPro на экшн-камеру делают фото и селфи с необычных ракурсов.



Экшн-камера подойдет для активного отдыха / Фото Pexels

Кому подойдет видеокамера?

Видеокамера подойдет тем, кто в отпуске планирует больше снимать, а не фотографировать. Видеокамера оснащена мощным зум-объективом и удобна в использовании.

Большинство моделей отлично подходят для съемки в помещении или на улице. Такой вариант станет удачным выбором для семейных путешествий или экскурсий, когда важно получить качественное видео.

Экшн-камера подойдет для активного отдыха, походов, велопрогулок, водных развлечений или экстремальных видов спорта. Но если главная цель – спокойные съемки, то практичнее выбрать обычную видеокамеру.