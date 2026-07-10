Щоб зробити правильний вибір, потрібно розібратися, чим вони відрізняються і в яких випадках кожен з цих варіантів може підійти, пише Palya.kozub.

Для якої зйомки підійде екш-камера?

Однією з головних особливостей екшн-камери є висока швидкість запису відео. Якщо більшість звичайних камер знімають із частотою 30 кадрів за секунду, то для екшн-моделй стандартом є 60 кадрів за секунду. У деяких сучасних пристроях цей показник ще вищий, тож дає змогу отримати плавне відео під час активного руху.

Екшн-камера – це компактна цифрова відеокамера, створена спеціально для зйомки в русі та складних умовах. Вона має невеликі розміри й вагу, а також розрахована на забризкування водою, вібрації чи удари.

На Prom можна знайти відеокамери та екшн-камери від Sony, Panasonic, Canon та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів. На Prom продається техніка для різного бюджету — від звичайних моделей до професійних, призначений для тривалих зйомок. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Кому знадобиться екшн-камера?

Спочатку такі камери використовувати любителі екстремальних видів спорту. Та сьогодні їх вже використовують під час полювання, риболовлі, для зйомок репортажів та іншого відеоконтенту. Крім запису відео, за допомогою GoPro на екшн-камеру роблять фото та селфі з незвичних ракурсів.



Екшн-камера підійде для активного відпочинку / Фото Pexels

Кому підійде відеокамера?

Відеокамера підійде тим, хто у відпустці планує більше знімати, а не фотографувати. Відеокамера має потужний зум-об’єктив та є зручною для зйомки.

Більшість моделей чудово підходять для зйомки в приміщенні чи на вулиці. Такий варіант стане вдалим вибором для сімейних подорожей чи екскурсій, коли важливо отримати якісне відео.

Екшн-камера вже підійде для активного відпочинку, походів, велопрогулянок, водних розваг чи екстремальних видів спорту. Та якщо головна мета – спокійні зйомки, тоді практичніше обрати звичайну відеокамеру.