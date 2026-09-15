И свитер, и худи помогут согреться как осенью, так и зимой – но это не значит, что они взаимозаменяемы. Они разработаны для совершенно разных случаев, поэтому при выборе нужно учитывать прежде всего свой образ жизни и предпочтения, рассказывает 24 Канал.

Что лучше выбрать: свитер или худи?

Худи – это свитер с прикрепленным капюшоном, и часто в нем также есть большой карман-кенгуру и регулируемые шнурки. Изготавливаются они из хлопка, смеси полиэстера и флиса и т. д. Они предназначены для повседневного комфортного и практичного ношения. А вот шерстяной свитер подойдет для более "сдержанных" и элегантных образов.

Таким образом, универсального ответа на вопрос, что именно лучше выбрать – худи или свитер – не существует. Ориентироваться нужно на то, какая именно одежда лучше впишется в ваш повседневный гардероб. Но далее рассмотрим, как выбрать каждую из этих вещей.

Для щоденного носіння часто обирають зручні худі, а для більш офіційних та зібраних образів — светри. На Prom представлений одяг різних брендів, зокрема Adidas, Puma, The North Face та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема светри, худі та інший теплий одяг. Для тих, хто регулярно купує одяг та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Как выбрать качественный свитер?

Качественный свитер – это то, что останется с вами не на одну осень; а это значит, что при покупке нужно учесть все: материал, посадку, цвет и фасон. Последние два пункта должны, прежде всего, соответствовать именно вашим предпочтениям. Но именно выбор материала будет играть наибольшую роль в том, как свитер будет ощущаться на теле.

Эксперты советуют обращать внимание прежде всего на натуральные, а не синтетические волокна. Среди них есть несколько самых популярных вариантов.

Кашемир – чрезвычайно мягкий и роскошный материал, а также очень теплый. Но важно учитывать, что он еще и один из самых дорогих, на нем могут образовываться катышки, и он требует деликатного ухода и внимания.

– чрезвычайно мягкий и роскошный материал, а также очень теплый. Но важно учитывать, что он еще и один из самых дорогих, на нем могут образовываться катышки, и он требует деликатного ухода и внимания. Мохер . Этот материал известен своим блеском и пушистостью. Впрочем, он не такой мягкий, как кашемир или меринос, и может царапать чувствительную кожу. Кроме того, свитера из мохера хуже пропускают воздух, а это может вызвать дискомфорт при длительном ношении.

. Этот материал известен своим блеском и пушистостью. Впрочем, он не такой мягкий, как кашемир или меринос, и может царапать чувствительную кожу. Кроме того, свитера из мохера хуже пропускают воздух, а это может вызвать дискомфорт при длительном ношении. Шерсть – это прочный и теплый материал, но по сравнению с мериносовой шерстью может быть менее комфортным для кожи. Это довольно тяжелый и толстый материал, что может ограничивать подвижность при ношении.

– это прочный и теплый материал, но по сравнению с мериносовой шерстью может быть менее комфортным для кожи. Это довольно тяжелый и толстый материал, что может ограничивать подвижность при ношении. Мериносовая шерсть – мягкий, легкий и адаптивный материал с хорошей терморегуляцией и влагорегулированием. В то же время такие свитера дороже мохеровых и шерстяных.

Что обратить внимание при выборе худи?

Здесь также именно материал имеет решающее значение, поэтому перед покупкой обязательно следует посмотреть на этикетку внутри худи. Вот самые популярные: