І светр, і худі допоможуть зігрітися що восени, що взимку – та це не означає, що це взаємозамінні речі. Вони розроблені для зовсім різних випадків, тож у виборі потрібно врахувати передусім свій стиль життя та вподобання, розповідає 24 Канал.

Краще обрати светр чи худі?

Худі – це светр з прикріпленим капюшоном, і часто в ньому також є велика кишеня-кенгуру та регульовані шнурки. Виготовляються вони з бавовни, суміші поліестеру та флісу тощо. Призначені вони для повсякденного комфортного та практичного носіння. А ось вовняний светр вже підійде для більш "зібраних" та елегантних образів.

Відтак, універсальної відповіді про те, що саме краще обрати – худі чи светр – не існує. Відштовхуватися потрібно від того, який саме одяг впишеться краще у ваш щоденний гардероб. Але далі розглянемо, як обрати кожну з цих речей.

Для щоденного носіння часто обирають зручні худі, а для більш офіційних та зібраних образів — светри. На Prom представлений одяг різних брендів, зокрема Adidas, Puma, The North Face та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема светри, худі та інший теплий одяг. Для тих, хто регулярно купує одяг та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Як вибрати якісний светр?

Якісний светр – це такий, що залишиться з вами не на одну осінь; а це значить, що під час покупки потрібно врахувати все: матеріал, посадку, колір та фасон. Останні два пункти мають передусім відповідати саме вашим вподобанням. Але саме вибір матеріалу відіграватиме найбільшу роль у тому, як светр відчуватиметься на тілі.

Експерти радять звертати увагу передусім на натуральні, а не синтетичні волокна. Серед них є кілька найпопулярніших опцій.

Кашемір – надзвичайно м'який та розкішний матеріал, а також дуже теплий. Та важливо враховувати, що він ще й один з найдорожчих, на ньому можуть утворюватися катишки, і він потребує делікатного догляду та уваги.

– надзвичайно м'який та розкішний матеріал, а також дуже теплий. Та важливо враховувати, що він ще й один з найдорожчих, на ньому можуть утворюватися катишки, і він потребує делікатного догляду та уваги. Мохер . Відомий цей матеріал своїм блиском та пухнастістю. Втім, він не такий м'який, як кашемір чи меринос, і чутливу шкіру може дряпати. Також светри з мохеру гірше пропускають повітря, а це може спричинити дискомфорт, якщо носити светр довго.

. Відомий цей матеріал своїм блиском та пухнастістю. Втім, він не такий м'який, як кашемір чи меринос, і чутливу шкіру може дряпати. Також светри з мохеру гірше пропускають повітря, а це може спричинити дискомфорт, якщо носити светр довго. Вовна – це міцний та теплий матеріал, але порівняно з мериносовою вовною може бути менш комфортним для шкіри. Це досить важкий та товстий матеріал, що може обмежувати рухливість під час носіння.

– це міцний та теплий матеріал, але порівняно з мериносовою вовною може бути менш комфортним для шкіри. Це досить важкий та товстий матеріал, що може обмежувати рухливість під час носіння. Мериносова вовна – м'який, легкий та адаптивний матеріал з гарною терморегуляцією та управлінням вологою. Водночас такі светри дорожчі за мохерові та вовняні.

На що звернути увагу у виборі худі?

Тут також саме матеріал має вирішальне значення, тож перед покупкою слід обов'язково подивитися на етикетку всередині худі. Ось найбільш популярні: