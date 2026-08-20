Именно дверца – самая нестабильная зона всего холодильника, сообщает Taste of home. Ее постоянно открывают, туда каждый раз попадает более теплый воздух с кухни, а температура колеблется гораздо сильнее, чем на внутренних полках. Из-за этого некоторые продукты могут быстрее терять свежесть, вкус и текстуру.

Почему дверца холодильника – не лучшее место для хранения продуктов?

Дверцы холодильника удобны, но именно там температура меняется чаще всего. Каждый раз, когда холодильник открывают, продукты на этих полках первыми соприкасаются с теплым воздухом. Это не значит, что еда там сразу испортится.

Что нельзя ставить на дверцу холодильника / Фото unsplash

Проблема в другом: постоянные перепады температуры постепенно сокращают срок хранения и могут ухудшить качество продукта. Общее правило простое: чем быстрее продукт портится, тем дальше от дверцы его лучше хранить.

Наиболее стабильная температура – внутри холодильника, ближе к задней стенке. А вот продукты с уксусом, солью или большим количеством сахара гораздо спокойнее переносят небольшие температурные колебания. Именно они лучше всего подходят для хранения в дверцах.

Какие продукты не стоит хранить в дверцах холодильника?

Молоко лучше ставить не в дверцу, а на внутреннюю полку ближе к задней части холодильника. Оно любит стабильный холод, а дверца постоянно подвергается перепадам температуры.

Яйца тоже лучше не держать в дверцах, даже если там есть специальный встроенный лоток. Такая деталь может сбивать с толку, но лучшее место для яиц – их оригинальная упаковка на внутренней полке. Картон защищает яйца от посторонних запахов, а полка обеспечивает более стабильную температуру.

Мягкие сыры, в частности крем-сыр, козий сыр и рикотта, также лучше хранить внутри холодильника. Они плохо реагируют на повторное нагревание и охлаждение в течение дня. Из-за этого могут быстрее терять вкус и текстуру.

Йогурт, как и молоко или мягкий сыр, требует стабильно низкой температуры. В дверце он не испортится мгновенно, но его свежесть со временем ухудшится быстрее.

Мясную нарезку стоит хранить как можно холоднее. Ее часто едят прямо из упаковки, без дополнительной обработки, поэтому лучше держать ее глубже в холодильнике, где температура более стабильна.

Остатки готовой еды тоже не должны стоять в дверце. Лазанья с ужина, еда из доставки или заранее приготовленные обеды лучше будут храниться в основной части холодильника.

Сливочное масло – не такой прихотливый продукт, как молоко, но ему тоже лучше на внутренней полке, если вы не используете его быстро. Во многих холодильниках есть специальное отделение для масла именно в дверцах, однако там оно может хуже сохранять свежесть.

Свежие ягоды тоже не стоит класть в дверцу. Они и без того быстро портятся: еще вчера были упругими и красивыми, а сегодня уже могут иметь подозрительный налет. Лучше всего хранить их в контейнере в основном отделении холодильника.

Сырое мясо и рыбу вообще не стоит класть в дверцу. Им нужна самая холодная и стабильная зона. Лучшее место – нижняя полка внутри холодильника. Так в случае протечки сок не попадет на другие продукты.