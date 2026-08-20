Cаме дверцята – найнестабільніша зона всього холодильника, інформує Taste of home. Їх постійно відкривають, туди щоразу потрапляє тепліше повітря з кухні, а температура коливається значно сильніше, ніж на внутрішніх полицях. Через це деякі продукти можуть швидше втрачати свіжість, смак і текстуру.

Чому дверцята холодильника – не найкраще місце для їжі?

Дверцята холодильника зручні, але саме там температура змінюється найчастіше. Щоразу, коли холодильник відкривають, продукти на цих полицях першими контактують із теплим повітрям. Це не означає, що їжа там одразу зіпсується.

Що не можна ставити на дверцята холодильника / Фото unsplash

Проблема в іншому: постійні перепади температури поступово скорочують термін свіжості й можуть погіршити якість продукту. Загальне правило просте: що швидше продукт псується, то далі від дверцят його краще тримати.

Найстабільніша температура – всередині холодильника, ближче до задньої стінки. А от продукти з оцтом, сіллю або великою кількістю цукру значно спокійніше переносять невеликі температурні коливання. Саме вони найкраще підходять для зберігання у дверцятах.

Які продукти не варто зберігати у дверцятах холодильника?

Молоко краще ставити не у дверцята, а на внутрішню полицю ближче до задньої частини холодильника. Воно любить стабільний холод, а дверцята постійно піддаються перепадам температури.

Яйця теж краще не тримати у дверцятах, навіть якщо там є спеціальний вбудований лоток. Така деталь може збивати з пантелику, але найкраще місце для яєць – їхня оригінальна упаковка на внутрішній полиці. Картон захищає яйця від сторонніх запахів, а полиця дає стабільнішу температуру.

М’які сири, зокрема крем-сир, козячий сир і рикоту, також краще тримати всередині холодильника. Вони погано реагують на повторне нагрівання й охолодження протягом дня. Через це можуть швидше втрачати смак і текстуру.

Йогурт, як і молоко чи м’який сир, потребує стабільно низької температури. У дверцятах він не зіпсується миттєво, але його свіжість із часом постраждає швидше.

М’ясну нарізку варто зберігати якомога холодніше. Її часто їдять просто з упаковки, без додаткового приготування, тому краще тримати її глибше в холодильнику, де температура стабільніша.

Залишки готової їжі теж не мають стояти у дверцятах. Лазанья з вечері, їжа з доставки чи заготовлені наперед обіди краще почуватимуться в основній частині холодильника.

Вершкове масло – не такий вибагливий продукт, як молоко, але йому теж краще на внутрішній полиці, якщо ви не використовуєте його швидко. Багато холодильників мають спеціальне відділення для масла саме у дверцятах, однак там воно може гірше зберігати свіжість.

Свіжі ягоди теж не варто ставити в дверцята. Вони й без того псуються швидко: ще вчора були пружні й красиві, а сьогодні вже можуть мати підозрілий наліт. Найкраще тримати їх у контейнері в основному відділенні холодильника.

Сире м’ясо й рибу взагалі не варто класти у дверцята. Їм потрібна найхолодніша й найстабільніша зона. Найкраще місце – нижня полиця всередині холодильника. Так у разі протікання сік не потрапить на інші продукти.