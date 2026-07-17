Многие ориентируются только на основные режимы и не обращают на него внимания, однако этот символ – не просто рисунок для красоты, пишет Adevarul.

Что означает бабочка на стиральной машине?

Этот режим предназначен для стирки особо деликатных вещей. Пиктограмма бабочки обозначает программу, предназначенную для тканей, требующих максимально бережного ухода.

Поэтому этот режим можно использовать каждый раз для стирки деликатных вещей. Речь идет о натуральном шелке, кружеве, тонком нижнем белье, легких шторах или других изделиях, которые можно легко повредить при обычной стирке.



Режим "бабочка" подходит для деликатной стирки / Фото Pexels

При запуске этой программы барабан вращается медленнее, поэтому одежда меньше трется друг о друга, а риск повреждения волокон значительно снижается.

Температура воды в этом режиме не превышает 30 градусов, а отжим либо полностью отключается, либо работает на минимальных оборотах. Такой подход помогает избежать деформации изделий и появления сильных заломов на ткани.

Какой ошибки следует избегать?

Среди самых распространенных ошибок при использовании этого режима – перегрузка барабана. Программа "Бабочка" рассчитана на 1–1,5 килограмма белья. Если положить больше вещей, они могут плохо прополоскаться и остаться слегка влажными после завершения цикла.

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Для защиты деликатных тканей их рекомендуют стирать в специальной сетке для белья. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что этот режим не подойдет для сильно загрязненной одежды.

Из-за более короткого цикла стойкие пятна не успеют хорошо вывестись и останутся на ткани. В таких случаях сначала нужно обработать загрязнение соответствующим средством, а затем запускать стирку.