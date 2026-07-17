Багато хто керується лише головними режимами й не звертати на нього уваги, однак цей символ – не просто малюнок для краси, пише Adevarul.

Що означає метелик на пральній машині?

Цей режим призначений для прання особливо делікатних речей. Піктограма метелика означає програму, що призначена для тканин, які потребують максимально дбайливого догляду.

Тому цей режим можна використовувати кожного разу для прання делікатних речей. Йдеться про натуральний шовк, мереживо, тонку спідню білизну, легкі штори чи інші вироби, які можна легко пошкодити під час звичайного прання.



Режим метелик підходить для делікатного прання / Фото Pexels

Під час запуску цієї програми барабан обертається повільніше, тому одяг менше треться один об одного, а ризик пошкодження волокон значно знижується.

Температура води при такому режимі не перевищує 30 градусів, а віджимання або повністю вимикається або працює на мінімальних обертах. Такий підхід допомагає уникнути деформації виробів й появи сильних заломів на тканині.

Якої помилки варто уникати?

Серед найпоширеніших помилок цього режиму – перевантаження барабана. Програма "Метелик" розрахована на 1 – 1,5 кілограма білизни. Якщо покласти більше речей, вони можуть погано виполоскатися й залишитися дещо вологими після завершення циклу.

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Для захисту делікатних тканин їх радять прати у спеціальній сітці для білизни. Крім того, варто звернути увагу на те, що режим не підійде для сильно забрудненого одягу.

Через коротший цикл стійкі плями не встигнуть добре вивестися й залишаться на тканині. У таких випадках спочатку потрібно обробити забруднення відповідним засобом, а тоді запускати прання.