Эксперты модного издания Who Whar Wear рассказали о 5 цветах, которые в этом сезоне пользуются особой популярностью. Среди них есть как сдержанные, так и яркие оттенки, каждый из которых подойдет к разным вариантам нарядов.

Какие цвета одежды выбирать вместо белого?

Барвинковый

Оттенки синего остаются актуальными из года в год, однако этим летом особое внимание стоит уделить именно голубому оттенку. Он имеет прохладный подтон, поэтому легко освежает образ и хорошо сочетается с другими цветами.

Окрім легких штанів, спідниць та шортів різних кольорів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Шартрез

Яркий желто-зеленый оттенок станет отличным выбором для тех, кто не боится экспериментов. Цвет придает образу выразительность, при этом сохраняя элегантность. Особенно удачно цвет смотрится в сочетании с масляным или кремовым оттенком.

Мятный

Этот оттенок оказался этим летом также среди фаворитов модниц. Красиво и изящно смотрятся нежные, пастельные варианты, а также насыщенные оттенки. Цвет можно использовать для монохромных образов или сделать частью цветового акцента.

Лимончелло

В предыдущие годы фаворитом девушек был масляный цвет, а в этом году уже стоит обратить внимание на оттенок лимончелло. Он выглядит довольно интересно и дорого, поэтому им можно заменить белые цвета.

Персиковый

Оттенок имеет теплый тон, поэтому прекрасно вписывается в летние образы. Можно смело добавлять в гардероб персиковые костюмы, платья и сумки этого цвета.

Эти оттенки доказывают, что летний гардероб не обязательно должен ограничиваться только белым цветом. Они помогут освежить образ, придать ему выразительность и в то же время будут уместны даже в самые жаркие дни.