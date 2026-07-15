Фахівці модного видання Who Whar Wear розповіли про 5 кольорів, які цього сезону мають особливу популярність. Серед них є стримані та яскраві відтінки, кожен з яких підійде під різні варіанти вбрання.

Які кольори речей обирати замість білого?

Барвінковий

Відітінки синього залишаються актуальними з року в рік, проте цього літа особливу увагу варто приділити саме барвінковому відтінку. Він має прохолодний підтон, тому легко освіжає образ й гарно поєднується з іншими кольорами.

Окрім легких штанів, спідниць та шортів різних кольорів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Шартрез

Яскравий жовто-зелений відтінок стане чудовим вибором для тих, хто не боїться експериментів. Колір додає образу виразності, при цьому зберігає елегантність. Особливо вдало колір виглядає у поєднанні з масляним чи кремовим відтінком.

М’ятний

Цей відтінок опинився влітку також серед фаворитів модниць. Красиво й витончено виглядають ніжні, пастельні варіанти, а також насичені відтінки. Колір можна використовувати для монохромних образів чи зробити частинкою кольорового акценту.

Лімончелло

Попередні роки фаворитом дівчат був масляний колір, а цього року вже слід звернути увагу на відтінок лімончелло. Він виглядає досить цікаво й дорого, тому ним можна заміняти білі кольори.

Персиковий

Відтінок має теплий тон, тому чудово вписується в літні образи. Можна сміливо додавати до гардероба персикові костюми, сукні та сумки в цьому кольорі.

Ці відтінки доводять, що літній гардероб не обов'язково має обмежуватися лише білим кольором. Вони допоможуть освіжити образ, додати йому виразності та водночас почуватимуться доречно навіть у найспекотніші дні.