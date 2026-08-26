Нередко цветки могут быстрее увядать лишь потому, что их срезали в неподходящее время, пишет Deccoria. Летом их лучше срезать рано утром, когда они еще хорошо увлажнены.

Кроме того, следует регулярно менять воду и использовать домашние подкормки.

Почему цветы из сада вянут быстрее, чем магазинные?

Флористы отмечают, что дачники допускают одну большую ошибку – срезают цветы днем, когда растения уже потеряли много воды из-за испарения с листьев и нагрелись от солнца.

А если их еще и поставить в теплую комнату, растения уже не могут поглощать влагу должным образом.

Флористы же срезают цветки в подходящий момент, тщательно их охлаждают и поливают, чтобы они оставались упругими после срезки и простояли несколько дней в вазе.

Кроме того, стоит обращать внимание и на сам цветок. Некоторые виды можно срезать уже в полном расцвете, а вот другие – тогда, когда бутон только начинает раскрываться. Однако это правило не касается жоржин и роз, так как слишком ранний срез не позволяет им расцвести в воде.



Правильное хранение цветов продлит их свежесть / Фото Pexels

Как правильно срезать цветы?

Цветки из сада нужно срезать утром, когда солнце еще не успело испарить воду с листьев, поэтому они крепкие и увлажненные. Затем их следует поместить в ведро с прохладной водой, а уже потом переставить в вазу, которая будет стоять в затененном месте.

Перед тем, как поставить букет в вазу, концы стеблей следует обрезать по диагонали, чтобы растение могло лучше впитывать воду.

Следующий и не менее важный шаг – удаление листьев с нижней части стебля. Необходимо удалить всю листву и боковые побеги, которые могут оказаться в воде. Эта листва начнет гнить и заражать цветки, поэтому в вазе с водой должны остаться только стебли.

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Какие бывают домашние подкормки для цветов?

Чтобы предотвратить рост бактерий, следует регулярно менять воду. Также полезно добавлять специальные удобрения для растений. Их можно приобрести в садовых центрах или приготовить самостоятельно дома.

Добавление в воду обычного уксуса или лимонной кислоты защитит воду от размножения микробов. Немного сахара обеспечит цветки энергией. Нужно одну столовую ложку уксуса или пол чайной ложки лимонной кислоты развести в одном литре воды и добавить еще чайную ложку сахара. Таке домашнее удобрение обеспечит цветам свежесть на несколько дней.