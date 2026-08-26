Нерідко квіти можуть швидше в’янути лише через те, що їх обрізали у невідповідний час, пише Deccoria. У літню пору їх зрізати краще рано вранці, коли вони ще добре зволожені.

Крім того, слід регулярно змінювати воду та використовувати домашні підживлення.

Чому квіти з саду в’януть швидше за магазинні?

Флористи зазначають, що дачники роблять одну велику помилку – зрізають квіти вдень, коли рослини вже втратили багато води через випаровування з листя й нагрілися від сонця.

А якщо їх ще й поставити у теплу кімнату, рослини вже не можуть поглинати вологу належним чином.

Флористи ж зрізають квіти у відповідний момент, ретельно їх охолоджують та поливають, щоб вони залишалися твердими після зрізання й простояли кілька днів у вазі.

Крім того, варто звертати увагу й на саму квітку. Деякі види можна зрізати вже в повному розквіті, а от деякі тоді, коли бутон лише починає розкриватися. Однак це правило не стосується жоржин чи троянд, бо занадто швидке зрізання не передбачає розквіту у воді.



Правильне зберігання квітів продовжить їхню свіжість / Фото Pexels

Як правильно зрізати квіти?

Квіти з саду потрібно зрізати вранці, коли сонце ще не випаровувало воду з листя, тож вони міцні та зволожені. Далі їх слід помістити у відро з прохолодною водою, а тоді вже перемістити у вазу, яка стоятиме в затіненому місці.

Перед тим, як покласти букет у вазу, кінці стебел варто обрізати по діагоналі, щоб рослина мала кращу можливість водопоглинання.

Наступний та не менш важливий крок – видалення листя з нижньої частини стебла. Потрібно видаляти все листя та бічні пагони, які могли б стояти у воді. Це листя почало б гнити та заражати квіти, тому у вазі з водою мають бути лише стебла.

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Які є домашні підживлення для квітів?

Щоб запобігти росту бактерій варто регулярно змінювати воду. Також корисно додавати спеціальні добрива для рослин. Їх можна придбати в садових центрах чи зробити самостійно вдома.

Додавання звичайного оцту у воду чи лимонної кислоти захистить воду від росту мікробів. Трішки цукру забезпечать квіти енергією. Потрібно одну столову ложку оцту чи пів чайної ложки лимонної кислоти розвести в одному літрі води й додати ще чайну ложку цукру. Таке домашнє добриво забезпечить квітам свіжість на кілька днів.