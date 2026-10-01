Несколько продуманных штрихов помогут превратить дом в пространство, в котором будет приятно проводить время утром или вечером после работы, пишет House Beautiful.

Как сделать дом уютнее осенью?

Добавьте природный декор

Обычные ветки, листья и другие природные материалы могут придать интерьеру сезонное настроение. В осеннее время дом можно с удовольствием украсить тем, что найдете вокруг дома или в парке. Это могут быть даже сезонные цветы, которые уместно будут смотреться в гостиной или на кухонном столе. Также осенью для украшения подойдут тыквы и различные предметы, которые можно разместить в гостиной, спальне или на кухне.

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Обустройте уголок для чтения у окна

Осенью создайте в доме уютный уголок для чтения. Для этого достаточно приобрести красивое кресло или добавить к уже имеющемуся декоративную подушку. Такое кресло стоит поставить у окна, особенно если из него открывается красивый вид. Рядом можно разместить столик для книг, журналов или чашки с кофе.

Разложите сезонные фрукты и сладости

С наступлением прохладной погоды хочется чаще печь домашние лакомства. Осенью такая выпечка может выполнять еще и декоративную функцию. Печенье или маффины можно выложить на специальной тарелке-подносе с крышкой.

Рядом можно поставить тарелку с сезонными яблоками и грушами. Еда также может стать частью декора дома.



Осенью сезонные фрукты красиво смотрятся в корзинах / Фото Pexels

Достаньте теплые пледы

Легкие летние вещи стоит постепенно заменить на более теплые осенние аксессуары. Если летом пледы были убраны, теперь их можно вернуть в гостиную или спальню.

Их можно положить на диван, кресло или край кровати, чтобы они оставались под рукой в прохладные вечера. Также можно обратить внимание на теплое постельное белье, которое согревает и соответствует осенней атмосфере.

Сделайте мягкое освещение

В осеннее время вместе с природой меняется освещение в доме. Солнце уже опускается ниже, поэтому естественный свет приобретает более золотистый оттенок. Для вечернего освещения можно использовать настольные лампы и свечи. Мягкое рассеянное освещение поможет сделать комнату визуально теплее, уютнее и комфортнее для отдыха.