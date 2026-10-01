Кілька продуманих штрихів допоможуть перетворити дім на простір, в якому буде приємно проводити час вранці чи ввечері після роботи, пише House Beautiful.

Як зробити дім затишнішим восени?

Додайте природний декор

Звичайні гілки, листя та інші природні матеріали можуть додати інтер’єру сезонного настрою. Оселю в осінню пору залюбки можна прикрашати тим, що знайдете навколо будинку чи в парку. Це можуть бути навіть сезонні квіти, які доречно виглядатимуть у вітальні чи на кухонному столі. Також восени для декорування підійдуть гарбузи та різноманітні речі, які можна розмістити у вітальні, спальні чи кухні.

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Облаштуйте місце для читання біля вікна

Восени створіть в оселі затишний куточок для читання. Для цього достатньо придбати красиве крісло чи додати до вже наявного декоративну подушку. Таке крісло варто поставити біля вікна, особливо якщо з нього відкривається гарний краєвид. Поруч можна розмістити столик для книжок, журналів чи чашки з кавою.

Розкладіть сезонні фрукти і солодощі

З настанням прохолодної погоди хочеться більше пекти домашні смаколики. Восени така випічка може виконувати ще й декоративну функцію. Печиво чи мафіни можна викласти на спеціальній тарілці-підносі з ковпаком.

Поруч можна поставити тарілку із сезонними яблуками та грушами. Їжа також може бути частиною декорування оселі.



Восени сезонні фрукти гарно виглядають у кошиках / Фото Pexels

Дістаньте теплі пледи

Легкі літні речі варто поступово змінити на тепліші осінні аксесуари. Якщо влітку пледи були заховані, тепер їх можна повернути у вітальню чи спальню.

Їх можна покласти на диван, крісло чи край ліжка, щоб вони залишалися під рукою прохолодними вечорами. Також можна звернути увагу на теплу постільну білизну, яка зігріває й відповідає осінній атмосфері.

Зробіть м’яке освітлення

В осінню пору змінюється разом з природою освітлення в будинку. Сонце вже нижче опускається, тому природне світло набуває більш золотистого відтінку. Для вечірнього освітлення можна використовувати настільні лампи та свічки. М’яке розсіяне освітлення допоможе зробити кімнату візуально теплішою, затишнішою і комфортнішою для відпочинку.