Далеко не каждый фильтр пылесоса можно мыть водой, отмечает Intrigue house. Пенопластовые, тканевые и некоторые синтетические модели рассчитаны на промывку, тогда как бумажные и часть высокоэффективных фильтров такого ухода не выдерживают.

Первым делом следует ознакомиться с инструкцией к конкретному пылесосу. Если производитель не указывает, что фильтр можно мыть, экспериментировать с водой не стоит.

Как правильно помыть фильтр пылесоса?

Моющийся фильтр сначала нужно осторожно извлечь и удалить с него сухую пыль и мусор. После этого его можно промыть под холодной проточной водой.

Горячая вода для такой очистки не подходит – она может повредить материал фильтра. Так же не стоит активно тереть его губкой, щеткой или использовать мыло и другие моющие средства. Сильная механическая очистка может повредить фильтрующую поверхность.

Что делать с фильтром пылесоса / Фото Unsplash

После промывки лишнюю воду нужно аккуратно стряхнуть, а сам фильтр оставить высыхать естественным образом. Самое важное правило – дождаться полного высыхания.

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Почему нельзя устанавливать влажный фильтр в пылесос?

Спешка после промывки – одна из самых распространенных ошибок. Если установить еще влажный фильтр в устройство, вода может попасть во внутренние части пылесоса и вызвать неисправность или перегрев.

Даже многоразовые фильтры не служат бесконечно. Если после очистки пылесос по-прежнему слабо всасывает, во время работы появляется неприятный запах, устройство необычно нагревается или сам фильтр уже поврежден, его следует заменить. Частота очистки зависит от нагрузки.

При обычном домашнем использовании следует проверять и очищать моющийся фильтр примерно раз в 2 – 3 месяца. В доме с домашними животными это может понадобиться чаще – примерно раз в месяц или даже каждые две недели.

Ориентиром может служить и сам пылесос: снижение силы всасывания или неприятный запах после включения часто указывают на то, что пришло время проверить фильтр.