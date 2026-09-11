Далеко не кожен фільтр пилососа можна мити водою, зазначає Intrigue house. Пінопластові, тканинні та деякі синтетичні моделі розраховані на промивання, тоді як паперові й частина високоефективних фільтрів такого догляду не витримують.

Першим кроком має бути перевірка інструкції до конкретного пилососа. Якщо виробник не вказує, що фільтр можна мити, експериментувати з водою не варто.

Як правильно помити фільтр пилососа?

Мийний фільтр спочатку потрібно обережно вийняти та видалити з нього сухий пил і сміття. Після цього його можна промити під холодною проточною водою.

Гаряча вода для такого очищення не підходить – вона може пошкодити матеріал фільтра. Так само не варто активно терти його губкою, щіткою чи використовувати мило та інші мийні засоби. Сильне механічне очищення здатне пошкодити фільтрувальну поверхню.

Що робити із фільтром пилососа / Фото Unsplash

Після промивання зайву воду потрібно акуратно струсити, а сам фільтр залишити висихати природним способом. Найважливіше правило – дочекатися повного висихання.

Придбати змінні фільтри для пилососів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити сумісність фільтра з моделлю вашого пилососа в описі товару.

Чому не можна ставити вологий фільтр у порохотяг?

Поспіх після миття – одна з найпоширеніших помилок. Якщо повернути ще вологий фільтр у пристрій, вода може потрапити до внутрішніх частин порохотяг та спричинити несправність або перегрів.

Навіть багаторазові фільтри не служать безкінечно. Якщо після очищення пилосос усе одно слабко всмоктує, під час роботи з'являється неприємний запах, пристрій незвично нагрівається або сам фільтр уже пошкоджений, його варто замінити. Частота очищення залежить від навантаження.

За звичайного домашнього слід перевіряти й очищати мийний фільтр приблизно раз на 2 – 3 місяці. У будинку з домашніми тваринами це може знадобитися частіше – приблизно раз на місяць або навіть кожні два тижні.

Орієнтиром може бути й сам пилосос: зниження сили всмоктування або неприємний запах після ввімкнення часто підказують, що настав час перевірити фільтр.