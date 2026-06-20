Даже если вы вовремя подкармливаете, поливаете и обрезаете гортензию, одно лишь неправильно выбранное место посадки может свести на нет все усилия. В некоторых местах эти кусты просто плохо растут, а порой и вовсе перестают цвести и погибают, пишет Southern Living.

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Где не стоит сажать гортензию?

Возле дома

Гортензии идеально украшают дом, но кустам всё же нужно дать место для роста, поэтому посадка их вплотную к стенам — далеко не лучшая идея. Некоторые виды вырастают настолько большими, что им нужно оставлять около 1,2 метра от фундамента.

Кроме того, часто почва вокруг фундамента песчаная или каменистая — а это не самая подходящая среда для гортензии. Сажайте растения достаточно далеко, чтобы корни достигали плодородной почвы и поглощали максимум питательных веществ.

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На полном солнце

Большинство гортензий идеально растут на участках, где солнце освещает их в первой половине дня, а после обеда появляется легкая тень. А вот под палящими лучами листья начнут сохнуть и увядать.

Лучше всего солнце переносят древовидные и метельчатые гортензии. Но если все же вы выбрали для них солнечный участок, очень важно следить за качественным поливом.



Гортензия не любит яркого солнца / Фото Pexels

Влажная и тяжелая почва

Такая почва плохо пропускает воздух, а также задерживает воду — из-за этого корневая система страдает от недостатка кислорода. В результате корни начинают загнивать, а растение ослабевает и растет медленнее. Цветение также ухудшается, а весь куст становится уязвимым к грибковым заболеваниям.

Не стоит сажать гортензии в низинах, где после дождей вода застаивается. Даже здоровые саженцы не выдержат таких условий и в конечном итоге погибнут.

Под деревьями

Корни деревьев забирают практически всю влагу, и гортензиям останется слишком мало воды. Кроме того, тень от кроны дерева может быть слишком сильной, что ослабит цветение растения.