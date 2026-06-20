Навіть якщо ви вчасно підживлюєте, поливаєте та обрізаєте гортензію, одне лише неправильно обране місце посадки може звести нанівець усі зусилля. На деяких місцях ці кущі просто погано ростуть, а часом і повністю втрачають цвітіння та гинуть, пише Southern Living.

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Де не варто садити гортензію?

Біля дому

Гортензії ідеально прикрашають дім, але кущам все ж потрібно дати місце для росту, тож посадка їх впритул до стін – далеко не найкраща ідея. Деякі види виростають настільки великими, що їм потрібно давати десь 1,2 метра від фундаменту.

Також часто земля навколо фундаменту піщана чи кам'яниста – і це не найкраще середовище для гортензії. Саджайте рослини досить далеко, аби коріння досягало якісного ґрунту та поглинало максимум поживних речовин.

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На повному сонці

Більшість гортензій ідеально ростуть на ділянках, де сонце досягає їх у першій половині дня, а ось після обіду з'являється легка тінь. А ось під палючими променями листя почне сохнути і в'янути.

Краще переносять сонце деревоподібні та волотисті гортензії. Та якщо все ж обрали для них сонячну ділянку, дуже важливо простежити за якісним поливом.



Гортензія не любить яскравого сонця / Фото Pexels

Вологий та важкий ґрунт

Такий ґрунт погано пропускає повітря, а також затримує воду – і через це коренева система страждає від нестачі кисню. Як наслідок – корені починають загнивати, а рослина стає слабшою і росте повільніше. Цвітіння також погіршується, а весь кущ стає вразливим до грибкових захворювань.

Не варто садити гортензії в низинах, де після дощів вода застоюється. Навіть здорові саджанці не витримають таких умов та зрештою загинуть.

Під деревами

Коріння дерев забирає практично усю вологу, і гортензіям залишатиметься надто мало води. Окрім того, тінь від крони дерева може бути надто сильною, що послабить цвітіння рослини.