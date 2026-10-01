Опытные садоводы используют интересный метод выращивания грибов на собственном участке, пишет Wprost Dom. Для этого нужны зрелые плодовые тела.

Как вырастить грибы на участке?

Грибы нужно измельчить и рассыпать под дерево, соответствующее их виду. Суть заключается в том, чтобы создать условия, при которых споры могут осесть в почве и инициировать рост мицелия.

Следует понимать, что простое разбрасывание плодовых тел во дворе ничего не даст. Микоризным видам необходимо соответствующее дерево поблизости, которое поможет им расти.

Многие грибы в лесу растут в тесном контакте с корнями деревьев. Решающее значение для их развития имеет микориза – взаимодействие между мицелием и корневой системой растения.

Перед началом эксперимента стоит проверить, рядом с какими деревьями растет выбранный вид. Например, маслята растут вблизи сосен. Боровики встречаются возле берез, а некоторые их виды образуют микоризу с сосной, дубом, буком и другими деревьями.

Каким должен быть участок для грибов?

Место, отведенное под грибы, должно в некоторой степени напоминать участок в лесу. Его не следует удобрять или как-то готовить, как грядку для посадки растений. На этом месте нужно оставить опавшую листву, хвою и другие природные остатки, которые будут служить слоем мульчи.



Грибы стоит разбросать возле соответствующего дерева / Фото Pexels

Измельченные плодовые тела достаточно разложить по мульче возле соответствующего дерева и немного смешать с верхним слоем почвы. Даже при благоприятных условиях результата придется ждать несколько недель.

Если же на вашем участке растет сосна, можно попробовать начать с выращивания маслят. Сосна дает больше шансов на то, что грибы смогут быстрее вырасти благодаря наличию соответствующего мицелия.

При этом важно использовать только правильно идентифицированные грибы. Не стоит разбрасывать случайные экземпляры, поскольку это ничего не даст.