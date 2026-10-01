Досвідчені садівники використовують цікавий метод вирощування грибів на власній ділянці, пише Wprost Dom. Для цього потрібні зрілі плодові тіла.

Як виростити гриби на ділянці?

Гриби потрібно подрібнити й розсипати під дерево, відповідне до їхнього виду. Суть полягає в тому, щоб створити умови, за яких спори можуть осісти в ґрунті й ініціювати ріст міцелію.

Слід розуміти, що просте розкидання плодових тіл на подвір’ї нічого не дасть. Мікоризним видам потрібне відповідне дерево поруч, яке допоможе їм рости.

Чимало грибів у лісі ростуть у тісному контакті з корінням дерев. Вирішальне значення для їхнього розвитку має мікориза – взаємодія між міцелієм та кореневою системою рослини.

Перед початком експерименту варто перевірити, поруч з якими деревами росте обраний вид. До прикладу, маслюки ростуть поблизу сосен. Боровики трапляються біля беріз, а деякі їхні види утворюють мікоризу із сосною, дубом, буком та іншими деревами.

Якою повинна бути ділянка для грибів?

Місце, відведене під гриби, повинне певним чином нагадувати ділянку в лісі. Воно не має удобрюватися чи якось готуватися як грядка для посадки рослин. Потрібно залишити на цьому місці опале листя, хвою та інші природні залишки, які слугуватимуть як шар мульчі.



Гриби варто розкидати біля відповідного дерева / Фото Pexels

Подрібнені плодові тіла достатньо буде розкласти по мульчі біля відповідного дерева й трішки змішати з верхнім ґрунтом. Навіть за сприятливих умов на результат доведеться чекати кілька тижнів.

Якщо ж на вашій ділянці росте сосна, можна спробувати почати з вирощування маслюків. Соснове дерево збільшує шанси на те, що гриби зможуть швидше вирости завдяки наявності відповідного міцелію.

При цьому важливо використовувати лише правильно ідентифіковані гриби. Не варто розкидати випадкові екземпляри, оскільки це нічого не дасть.