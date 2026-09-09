Особенно это важно осенью, когда хризантемам приходится выдерживать дождь, ветер, холод, а порой и первые заморозки, отмечает Zielonyo grodek. К тому же на кладбище обычно нет возможности ухаживать за растением ежедневно.

При покупке стоит оценить не только цвет и размер цветов. Гораздо больше о состоянии хризантемы могут рассказать бутоны, листья, побеги и даже земля в горшке.

Какую хризантему лучше выбрать для кладбища?

Если вы хотите, чтобы растение дольше сохраняло свой декоративный вид, выбирайте хризантему, на которой есть несколько раскрывшихся цветов и много хорошо сформированных бутонов.

Полностью цветущий куст может выглядеть привлекательнее, однако самые старые соцветия быстрее начнут увядать и коричневеть.

Что обратить внимание при покупке хризантемы / Фото unsplash

В то же время растение, имеющее только мелкие зеленые бутоны поздней осенью, тоже не всегда является удачной покупкой. В холодную погоду развитие цветов замедляется.

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Оптимальный вариант – бутоны, на которых уже можно разглядеть цвет будущих лепестков. У них больше шансов постепенно раскрыться после того, как хризантему поставят на могилу. Стоит заглянуть и внутрь куста. Плотный шар цветов может скрывать состояние листьев и побегов.

Листья должны быть упругими и равномерно окрашенными, без массового пожелтения, сухих участков или коричневых пятен. Стебли также должны оставаться крепкими, хорошо разветвленными и удерживать форму куста, а не наклоняться под тяжестью соцветий.

Что еще нужно учесть перед покупкой?

Проверьте почву в горшке. Слишком легкий контейнер и пересохшая почва, отстающая от стенок, могут свидетельствовать о том, что корневой ком потерял слишком много влаги. Противоположная крайность также нежелательна. Постоянно мокрая, заболоченная почва лишает корни доступа к воздуху и повышает риск загнивания. Лучше всего, если почва остается слегка влажной. Имеет значение и размер цветов.

Большие густые соцветия под дождем набирают воду, становятся тяжелыми, а их лепестки могут слипаться и быстрее буреть. На открытом месте, где много ветра и осадков, более практичным выбором могут быть хризантемы с меньшими, но более многочисленными цветами.

После высадки растения на кладбище следует сразу проверить влажность почвы. Большие кусты в небольших горшках могут быстро израсходовать запас воды. В то же время осенью важно избегать переувлажнения: земля должна быть умеренно влажной, а лишняя вода – свободно стекать через дренажные отверстия.