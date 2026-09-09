Особливо це важливо восени, коли хризантемам доводиться витримувати дощ, вітер, холод, а подекуди й перші заморозки, зазначає Zielonyo grodek. До того ж на кладовищі за рослиною зазвичай немає можливості доглядати щодня.

Під час покупки варто оцінити не лише колір та розмір квітів. Значно більше про стан хризантеми можуть розповісти бутони, листя, пагони та навіть земля у горщику.

Яку хризантему краще вибрати для кладовища?

Якщо хочете, щоб рослина довше залишалася декоративною, шукайте хризантему, на якій є кілька розкритих квітів і багато добре сформованих бутонів.

Повністю квітучий кущ може виглядати привабливіше, однак найстаріші суцвіття швидше почнуть в'янути й коричневіти.

На що звернути увагу купуючи хризантему / Фото unsplash

Водночас рослина лише з дрібними зеленими бутонами пізньої осені теж не завжди вдала покупка. У холодну погоду розвиток квітів сповільнюється.

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Оптимальний варіант – бутони, на яких уже можна помітити колір майбутніх пелюсток. Вони мають більше шансів поступово розкритися після того, як хризантему поставлять на могилі. Варто заглянути й усередину куща. Щільна куля квітів може приховувати стан листя та пагонів.

Листки мають бути пружними й рівномірно забарвленими, без масового пожовтіння, сухих ділянок чи коричневих плям. Стебла також повинні залишатися міцними, добре розгалуженими й утримувати форму куща, а не хилитися під вагою суцвіть.

На що ще звернути увагу перед покупкою?

Перевірте землю в горщику. Дуже легкий контейнер і пересохлий ґрунт, який відстає від стінок, можуть свідчити, що коренева грудка втратила забагато вологи. Протилежна крайність теж небажана. Постійно мокрий, заболочений ґрунт позбавляє коріння доступу до повітря та підвищує ризик загнивання. Найкраще, якщо земля залишається злегка вологою. Значення має і розмір квітів.

Великі густі суцвіття під дощем набирають воду, стають важкими, а їхні пелюстки можуть злипатися та швидше коричневіти. На відкритому місці, де багато вітру й опадів, практичнішим вибором можуть бути хризантеми з меншими, але численнішими квітами.

Після встановлення рослини на кладовищі варто одразу перевірити вологість ґрунту. Великі кущі у невеликих горщиках можуть швидко використати запас води. Водночас восени важливо уникати перезволоження: земля має бути помірно вологою, а зайва вода – вільно витікати через дренажні отвори.