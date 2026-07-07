Обычный уксус поможет эффективно справиться с загрязнениями и вернуть окнам блеск, пишет Southern Living.

Читайте также Закройте окна в это время: в доме станет на несколько градусов прохладнее

Уксус уже давно используют как натуральное средство для уборки. Он прекрасно очищает стекло, не повреждает поверхность и не содержит агрессивных компонентов. Достаточно лишь правильно приготовить раствор.

В уксусе содержится кислота, которая хорошо помогает растворить накопившуюся грязь и налет на стекле. Благодаря этому составу окна станут кристально чистыми, без каких-либо разводов.

Придбати штори, жалюзі чи ролети на вікна можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість матеріалу за фото.

Как приготовить средство для мытья стекол?

Для приготовления средства понадобится всего лишь:

уксус,

теплая вода,

средство для мытья посуды,

бутылка с распылителем,

салфетки из микрофибры.

Если окна не сильно загрязнены, то одну часть уксуса следует смешать с десятью частями теплой воды. В случае более сильных загрязнений можно добавить еще несколько капель средства для мытья посуды, которое поможет быстрее справиться с грязью. После смешивания всех компонентов раствор нужно встряхнуть в бутылке с распылителем.

Мыть окна лучше всего в пасмурную погоду, так как при солнечном свете раствор будет высыхать слишком быстро, из-за чего на стекле могут остаться разводы.



Окна стоит мыть в пасмурную погоду / Фото Freepek

Перед мытьем нужно подготовить сами окна: удалить паутину, пыль и сухую грязь с рам и стекол. Если сначала их убрать, то загрязнения не размажутся по поверхности во время мытья.

Сначала нанесите средство на стекло, а затем протрите его ракелем или салфеткой из микрофибры, выполняя круговые движения. После этого поверхность следует отполировать сухой чистой салфеткой из микрофибры.

Специалисты лишь советуют не использовать газеты или бумажные полотенца для мытья, поскольку они могут оставлять ворсинки или следы от чернил.